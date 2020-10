Płacisz za faktury gotówką w banku? Fiskus zakwestionuje koszty

Załóżmy, że firma X nabyła od kontrahenta krajowego towary za kwotę brutto 30.000 zł. Transakcja ta została udokumentowana jedną fakturą VAT. Nabywca zobowiązanie za dokonany zakup zamierza uregulować poprzez wpłacenie w banku gotówki na rachunek bankowy sprzedawcy. Czy przy takim sposobie postępowania firma X zachowa prawo do rozliczenia kosztów podatkowych?

Co mówią przepisy?

stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Wpłata gotówki za dokonane zakupy w banku bezpośrednio na rachunek bankowy sprzedawcy

Przepisy ustaw o podatku dochodowym, tj. art. 15d ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT i odpowiednio art. 22p ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT wskazują, że podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca danej transakcji, określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorcówPrzytoczony art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców wskazuje natomiast, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 20 lipca 2020 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.140.2020.2.PB uznał, że:Również na stronie internetowej zamieszczono wyjaśnienia, zgodnie z którymi wpłata gotówki na rachunek bankowy albo wykonanie przelewu pocztowego nie jest traktowane jako płatność bezgotówkowa, co zaprezentowana na przykładachReasumując dokonanie zapłaty za transakcję o wartości przekraczającej 15.000 zł czy to gotówką na rachunek bankowy sprzedawcy czy przekazem pocztowym, pozbawi kupującego prawa do rozliczenia takich zakupów w kosztach podatkowych.