Kopiesz wirtualne waluty? Kosztów podatkowych nie rozpoznasz

W przypadku uzyskiwania przychodu ze zbycia waluty wirtualnej pozyskanej w drodze tzw. kopania (mining) wydatków poniesionych na zakup sprzętu przeznaczonego do kopania oraz energię elektryczną nie można uznać za wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej, a co za tym idzie, nie stanowią kosztów podatkowych - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 04.12.2020 r. nr 0115-KDIT1.4011.735.2020.1.MR.

Przeczytaj także: Wirtualna waluta: starej straty podatkowej nie odliczysz

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Myst - Fotolia.com Koparka walut nie jest kosztem podatkowym Kopiesz waluty wirtualne, które następnie sprzedajesz? Czynności tych nie rozliczysz w ramach działalności gospodarczej a jedynie w ramach kapitałów pieniężnych. Fiskus też nie zgodzi się, abyś do kosztów podatkowych zaliczył czy to zakup sprzętu niezbędnego do kopania waluty czy zwiększonych wydatków na prąd zużywany przez ten sprzęt.

Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą zajmującą się kopaniem waluty wirtualnej przy użyciu urządzeń elektronicznych. Walutę tę zatem będzie pozyskiwał, ale nie od innych podmiotów. Waluta będzie pozyskiwana w sposób pierwotny, dzięki wykonywaniu obliczeń matematycznych za pomocą urządzeń elektronicznych.Aby powyższe było możliwe, wnioskodawca musi zaopatrzyć się w niezbędny sprzęt przeznaczony do kopania. Będzie też ponosił wyższe rachunki za prąd zużywany przez sprzęt do kopania. Wykopane waluty wnioskodawca będzie sprzedawał. Sprzedaż będzie udokumentowana zapisem (zapisami) na rachunkach giełdy kryptowalutowej i potwierdzeniem otrzymania środków ze sprzedaży na rachunek bankowy . Zamiana wykopanej waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną będzie udokumentowana wyłącznie zapisami na rachunkach giełdy kryptowalutowej.Wnioskodawca planuje zakupić sprzęt do "kopania" waluty wirtualnej. Cena nabycia niektórych z urządzeń przekroczy 10.000 zł. Urządzenia te nie zostaną zaliczone do środków trwałych. "Kopanie" waluty wirtualnej będzie następowało w celu osiągnięcia przychodów ze zbycia "wykopanej" waluty wirtualnej. zbycie "wykopanej" waluty wirtualnej nie nastąpi jednak w wykonaniu działalności gospodarczej. Wnioskodawca dokona rozliczenia przychodów uzyskanych z ww. tytułu w ramach PIT-38.Wnioskodawca zada pytanie, czy wydatki na zakup niezbędnego sprzętu oraz rachunki za prąd będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu sprzedaży wirtualnej waluty? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów