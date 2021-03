Od służebności przesyłu nie zapłacisz podatku

Otrzymywane wynagrodzenie w związku z ustanowieniem na nieruchomości służebności przesyłu stanowi przychód korzystający ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16.03.2021 r. nr 0115-KDIT2.4011.40.2021.1.KC.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Udostępnienie gruntu pod linię elektryczną bez podatku dochodowego? Kodeks cywilny zawiera regulacje prawne w zakresie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować na nim określone urządzenia i korzystać z tej nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Właściciel takiej nieruchomości może natomiast otrzymywać od tego przedsiębiorcy wynagrodzenie. Wynagrodzenie to jest zaś wolne od podatku.

Wnioskodawczyni jest właścicielką nieruchomości, na której zamierza zawrzeć umowę ustanawiającą służebność przesyłu . Mianowicie, na terenie wnioskodawczyni przedsiębiorca zamierza wybudować urządzenia służące do doprowadzania i odprowadzania energii elektrycznej oraz urządzenia do nich podobne, stosowane w procesach energetycznych, tj. przewody i kable elektryczne, falowniki i transformatory i urządzenia do wyprowadzania mocy. W zamian za korzystanie z tej nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem powyższych urządzeń przedsiębiorca będzie płacił wnioskodawczyni wynagrodzenie.Zainteresowana zadała pytanie, czy wynagrodzenie otrzymywane w związku z ustanowieniem na nieruchomości służebności przesyłu jest zwolnione z podatku dochodowego ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów