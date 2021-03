Powrót do zwolnienia z VAT a korekta podatku od zakupu nieruchomości

Czy trzeba oddać VAT od zakupu nieruchomości przy powrocie do zwolnienia? © nanantachoke - Fotolia.com

Podatnik jest zobowiązany do rozpoznania prawa do odliczenia VAT naliczonego w momencie nabycia towarów i usług oraz dokonania ewentualnej korekty tego odliczonego bądź nieodliczonego podatku w przypadku skorzystania ze zwolnienia. Jeżeli jednak - w przypadku nieruchomości, powrót do zwolnienia będzie miał miejsce po upływie 10 lat od ich nabycia, korekta podatku nie jest konieczna - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11.03.2021 r. nr 0112-KDIL1-1.4012.4.2021.2.AW.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

