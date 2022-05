Uwaga na fałszywe SMS-y dotyczące zadłużenia w urzędzie skarbowym

Ostrzegamy przed fałszywymi SMS-ami w sprawie rzekomego zadłużenia w urzędzie skarbowym. Resort finansów nie wysyła do podatników żadnych wiadomości tego typu. To próba wyłudzenia danych lub środków finansowych.

Przykład fałszywego SMS-a o zadłużeniu w urzędzie skarbowym Resort finansów nie wysyła do podatników żadnych wiadomości o zadłużeniu czy nadpłacie podatku. Informacje takie można sprawdzić w serwisie e-Urząd Skarbowy lub bezpośrednio w urzędzie.

Nawet jeśli jesteśmy niemal pewni, że wszystkie nasze rozliczenia z urzędem skarbowym są uregulowane, to taka informacja o zadłużeniu podatkowym może nam zdecydowanie podnieść ciśnienie i spowodować natychmiastową chęć sprawdzenia o co chodzi oraz wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Należy jednak zachować zimną krew i absolutnie nie klikać w żadne linki podane w wiadomości. Resort finansów nie jest nadawcą tego typu wiadomości SMS, które trafiają do podatników. To próba wyłudzenia danych lub środków finansowych.Nadpłatę bądź niedopłatę wynikającą z rozliczenia rocznego podatku można sprawdzić w serwisie e-Urząd Skarbowy na lub w urzędzie skarbowym.Przykład fałszywego SMS-a: