Pół roku po zmianach w podatku od nieruchomości: chaos, ryzyko, ale i szansa na oszczędności

Nowe definicje budynku i budowli, obowiązek weryfikacji majątku, a jednocześnie szansa na wymierne oszczędności - od stycznia 2025 roku rynek nieruchomości funkcjonuje w nowym porządku prawnym. Zmiany w podatku od nieruchomości, choć początkowo budziły obawy, mogą stać się impulsem do odzyskania nawet setek tysięcy złotych rocznie. Kluczowe są jednak szybki audyt, prawidłowa kwalifikacja obiektów i przygotowanie na coraz bardziej szczegółowe kontrole organów podatkowych.

Przeczytaj także: Przełomowy wyrok TK w sprawie podatku od nieruchomości - co oznacza dla podatników dziś i za półtora roku?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie zmiany wprowadzono w definicji budowli w podatku od nieruchomości od 2025 roku

Dlaczego nowe przepisy wymuszają przegląd majątku firmowego i aktualizację deklaracji

Jakie ryzyka grożą firmom, które nie wdrożyły nowych zasad

Jak przygotować się na kontrole podatkowe?

W jaki sposób audyt podatkowy może przynieść oszczędności sięgające nawet 500 tys. zł



Nowa rzeczywistość prawna – więcej pytań, mniej odpowiedzi

To rewolucja, która z pozoru miała tylko uporządkować przepisy, a w praktyce wymusiła na przedsiębiorcach kompleksowy przegląd majątku i całkowitą rewizję dotychczasowych rozliczeń. Wiele obiektów, które przez lata nie były wykazywane jako budowle, nagle znalazło się w nowej definicji.



Jednocześnie pojawiły się przypadki odwrotne – niektóre obiekty wcześniej opodatkowane dziś są klasyfikowane jako budynki lub wręcz wyłączone z opodatkowania – wyjaśnia Wojciech Pławiak, partner w kancelarii Litigato i ekspert w zakresie prawa podatkowego w nieruchomościach.

Organy pytają, gminy oczekują korekt

W praktyce pojawiają się pytania m.in. o kwalifikację kontenerów, hal namiotowych, ramp i systemów technicznych oraz weryfikację powierzchni użytkowej budynków. Organy dociekają także powodów, dla których w poprzednich latach nie wykazywano obiektów, które znalazły się w deklaracji na 2025 r. Często konieczne jest przedstawienie dokumentacji księgowej potwierdzającej wartość konkretnych budowli – wymienia Wojciech Pławiak.

Ryzyko sankcji i… szansa na oszczędności

W jednej z galerii handlowych zmiana kwalifikacji parkingu podziemnego i wyłączenie z opodatkowania części urządzeń technicznych przyniosły aż pół miliona złotych oszczędności. W centrum logistycznym, dzięki profesjonalnej inwentaryzacji powierzchni, ujawniliśmy różnice w opodatkowaniu aż 3 000 m², co przełożyło się na 100 tysięcy złotych oszczędności rocznie.



Bywa, że kluczem do uniknięcia niepotrzebnych kosztów jest sama identyfikacja właściciela obiektu – w jednym z przypadków ustalenie, że hale namiotowe i kontenery należały do najemców, pozwoliło całkowicie wyłączyć je z opodatkowania – podkreśla ekspert Litigato.

Jak przygotować się na kontrole?

W praktyce dla naszych klientów oznaczało to przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej, w której brał udział nasz zespół specjalistów: doradca podatkowy, architekt i rzeczoznawca. Dokonaliśmy dokładnych obmiarów powierzchni, oszacowania wartości poszczególnych budowli oraz identyfikacji nowo opodatkowanych obiektów.



W wyniku tych działań, niektóre obiekty, wcześniej traktowane jako budowle, zostały wyłączone z opodatkowania lub zakwalifikowane jako budynki, co pozwoliło naszym klientom zaoszczędzić znaczną kwotę rocznie. Przegląd majątku to dziś nie tylko obowiązek, ale również inwestycja, która może się zwrócić – zarówno w postaci uniknięcia sporów z organami, jak i wymiernych oszczędności podatkowych – podsumowuje Wojciech Pławiak.

Przeczytaj także: Samorządy podnoszą stawki podatku od nieruchomości

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , wprowadzające autonomiczne definicje budynku i budowli – niezależne od prawa budowlanego. Zmiany te miały na celu zwiększenie przejrzystości i ograniczenie sporów interpretacyjnych. Termin ich wdrożenia upłynął w marcu, a podatnicy musieli zmierzyć się z nowymi obowiązkami.Najważniejsze zmiany w podatku od nieruchomości objęły m.in.:, poszerzoną o konstrukcje wsporcze, zadaszenia, wagi samochodowe, magazyny, hale namiotowe czy kontenery trwale związane z gruntem,powiązanych funkcjonalnie z budynkiem lub budowlą,, co zmienia dotychczasową praktykę.Dla firm oznacza to konieczność szczegółowej inwentaryzacji majątku, aktualizacji deklaracji podatkowych oraz weryfikacji dotychczasowej klasyfikacji obiektów.Zmiany wywołały nadzwyczajną aktywność organów podatkowych. Gminy, które uczestniczyły w pracach nad nowelizacją, mają konkretne plany wpływów – i nie wahają się ich egzekwować.Nie brakuje również świeżych interpretacji, często niekoniecznie korzystnych dla podatników. Przykładowo, Prezydent Rzeszowa uznał, że mobilne kontenery magazynowe, biurowe i sanitarne są budowlami podlegającymi opodatkowaniu, jeśli są trwale związane z gruntem.Brak przeglądu majątku i aktualizacji deklaracji może skutkować pytaniami organów, korektami, a nawet sankcjami. W praktyce niektórzy podatnicy po prostu powtórzyli deklarację z 2024 roku – co natychmiast spotkało się z reakcją gmin.Jednocześnie prawidłowa kwalifikacja i wycena obiektów może przynieść firmom wymierne korzyści finansowe. Przykłady z praktyki kancelarii LITIGATO pokazują, że oszczędności mogą sięgać od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych rocznie.Jak pokazują przykłady, odpowiednie przygotowanie pozwala nie tylko ograniczyć wątpliwości organów, lecz także zidentyfikować obszary potencjalnych optymalizacji i oszczędności. W obliczu zmian w przepisach eksperci rekomendują przeprowadzenie audytu podatkowego, indywidualną identyfikację i wycenę budowli, dokumentowanie sposobu wzniesienia i własności obiektów (np. hal namiotowych, kontenerów), aktualizację deklaracji za 2025 r. w oparciu o nowe regulacje.