Działka w spadku lub darowiźnie czy sprzedaż działki i przekazanie pieniędzy? Jakie obowiązują podatki i co jest korzystniejsze?

Wielu właścicieli gruntów traktuje nieruchomości jako inwestycję, która z czasem zyskuje na wartości. Działka kojarzy się z bezpieczeństwem, stabilnością i możliwością zysku przy sprzedaży. Rzadziej myśli się jednak o tym, że posiadanie ziemi to także szereg obowiązków prawnych i finansowych, które mogą zaskoczyć, zwłaszcza gdy w grę wchodzą spadki, darowizny czy podziały nieruchomości. Brak wiedzy w tym zakresie może prowadzić do kosztów, które niekiedy sięgają nawet 64% wartości sprzedawanego gruntu, a także do obowiązku zapłaty 19% podatku dochodowego czy 2% podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie podatki obowiązują przy spadku, darowiźnie i sprzedaży działki

Dlaczego podatek dochodowy i od czynności cywilnoprawnych może wynieść nawet 64% wartości gruntu

Jakie formalności trzeba dopełnić w urzędzie gminy, urzędzie skarbowym i ewidencji gruntów

Jakie są konsekwencje braku aktualizacji danych lub niedopełnienia obowiązków podatkowych



Podatki i opłaty – o czym trzeba pamiętać

Sprzedaż gruntu odziedziczonego w spadku nie zawsze oznacza konieczność zapłaty podatku. Kluczowe znaczenie ma tzw. pięcioletni okres karencji, liczony od końca roku, w którym nieruchomość nabył spadkodawca. Jeśli zmarły był właścicielem gruntu dłużej niż pięć lat, spadkobierca może sprzedać działkę od razu, bez konieczności zapłaty 19% podatku dochodowego. Jednak sprzedaż przed upływem tego okresu oznacza obowiązek zapłaty podatku PIT od osiągniętego dochodu.- mówi adwokat Michał Pomorski, specjalista w zakresie prawa podatkowego z kancelarii Pomorski Tax Legal Finance.

Darowizna czy sprzedaż w rodzinie – co się bardziej opłaca

Przykład pokazuje, jak duża może być różnica. Gdy ojciec sprzeda synowi mieszkanie lub grunt za 1 mln zł, a syn sprzeda je po trzech latach za 1,5 mln zł, zapłaci podatek tylko od zysku 500 tys. zł, czyli 95 tys. zł. Jeśli jednak syn otrzymałby mieszkanie w darowiźnie i sprzedał je za tę samą kwotę, podatek wyniósłby aż 285 tys. zł, bo opodatkowana byłaby cała kwota sprzedaży - mówi adwokat Michał Pomorski, specjalista w zakresie prawa podatkowego z kancelarii Pomorski Tax Legal Finance.

Kiedy fiskus uzna sprzedaż działek za działalność gospodarczą

Podział działki – ile trwa i co trzeba zrobić

Podział działki to proces administracyjno-geodezyjny, który może potrwać od kilku tygodni do nawet kilkunastu miesięcy, w zależności od sprawności urzędów i skomplikowania sprawy. Pierwszym krokiem jest zlecenie podziału uprawnionemu geodecie, który przygotuje projekt.



Następnie składa się wniosek do urzędu gminy lub miasta o zatwierdzenie podziału. Urzędnicy weryfikują zgodność projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub wydają decyzję o warunkach zabudowy.



Po zatwierdzeniu projektu konieczna jest aktualizacja ewidencji gruntów i wpisów w księdze wieczystej. Dopiero wtedy nowo wydzieloną działkę można sprzedać – mówi adwokat Michał Pomorski, specjalista w zakresie prawa podatkowego z kancelarii Pomorski Tax Legal Finance.

Nie każdy grunt drożeje

Posiadanie gruntu to nie tylko potencjalny zysk, ale także szereg obowiązków i ryzyk. Warto sprawdzić, jakie konsekwencje może mieć planowana darowizna, sprzedaż czy podział działki, zanim podejmie się decyzję – podsumowuje adwokat Michał Pomorski, specjalista w zakresie prawa podatkowego z kancelarii Pomorski Tax Legal Finance.

Każdy właściciel gruntu musi pamiętać o obowiązku opłacania, którego wysokość ustala gmina w granicach maksymalnych stawek przewidzianych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. W przypadku gruntów rolnych zastosowanie może mieć, o ile działka nie została wyłączona z produkcji rolnej. Warto także zweryfikować, czy grunt nie jest objęty, która choć jest stopniowo przekształcana, w niektórych przypadkach nadal obowiązuje., który odziedziczy grunt, musi nie tylko zgłosić nabycie do urzędu skarbowego, lecz także pamiętać o aktualizacji danych w ewidencji gruntów i księdze wieczystej oraz zgłoszeniu do gminy celem naliczenia podatku od nieruchomości. Zaniedbanie tych obowiązków może skutkować sankcjami, zaległościami podatkowymi lub nawet blokadą sprzedaży nieruchomości.Możliwość uniknięcia podatku daje także tzw.. Dochód ze sprzedaży gruntu, przeznaczony w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży, na własne cele mieszkaniowe, takie jak zakup mieszkania, budowa domu czy spłata kredytu, może być zwolniony z PIT.Właściciele często stają przed wyborem, czy przekazać działkę dzieciom w darowiźnie, czy sprzedać ją w ramach rodziny lub na wolnym rynku., obejmującej najbliższych członków rodziny, rodziców, dzieci, wnuki czy małżonka,, pod warunkiem zgłoszenia jej do urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy. Brak zgłoszenia może oznaczać obowiązek zapłaty podatku, nawet mimo rodzinnych więzi.wiąże się natomiast z innym zestawem kosztów. Jeżeli od momentu nabycia gruntu przez spadkodawcę lub właściciela nie upłynęło pięć lat, dochód z transakcji jest opodatkowany. Dodatkowo nabywca musi zapłacić. Dla przykładu, sprzedaż działki za 1 mln zł wiąże się z koniecznością zapłaty 20 tys. zł PCC przez kupującego, przy czym wprowadzono pod pewnymi warunkami ulgę w podatku PCC, która ma wspierać osoby kupujące pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym.Syn czy córka, którzy kupią grunt za cenę rynkową, przy ewentualnej dalszej odsprzedaży mogą pomniejszyć podatek dochodowy o koszt nabycia (a rodzice nie zapłacą podatku dochodowego od sprzedaży jeśli byli właścicielami nieruchomości ponad 5 lat).co może prowadzić do znacznie wyższego podatku przy dalszej sprzedaży nieruchomości.Wtedy osoba taka nie miałaby obowiązku wydatkowania tych środków w terminie 3 lat celem uniknięcia zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży. Często bowiem taka osoba posiada już mieszkanie a środki te mają pełnić inną rolę.Sprzedaż gruntów może być uznana za działalność gospodarczą, a nie prywatne zarządzanie majątkiem. Dzieje się tak, gdy. Przykładem może być sytuacja, w której właściciel gruntu dzieli dużą działkę na 20 mniejszych, wytycza drogi, doprowadza media, wnioskuje o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, a dodatkowo korzysta z usług geodety, architekta czy biura sprzedaży nieruchomości.W takich okolicznościach urząd skarbowy może uznać, że właściciel prowadzi działalność gospodarczą. Oznacza to, że sprzedaż działek nie będzie już traktowana jako sprzedaż prywatna, zwolniona z podatku PIT lub VAT po pięciu latach, lecz jakoW konsekwencji może powstać obowiązek zapłaty(w przypadku gruntów),– 12% do 120 tys. zł dochodu rocznie, a powyżej tej kwoty, 32% orazw wysokości 9%.Może się więc zdarzyć, że fiskus po kilku latach od sprzedaży zakwestionuje sposób rozliczenia i zażąda. W skrajnych przypadkach łączna suma danin może sięgnąć nawet 64% wartości sprzedanych gruntów. Dodatkowo właścicielowi mogą grozićz uwagi na brak prawidłowego rozpoznania transakcji jako działalności gospodarczej.Choć grunty często zyskują na wartości, nie zawsze tak się dzieje. Wartość działki może spaść, jeśli zmieni się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wykluczy np. zabudowę mieszkaniową. Do 30 czerwca 2026 roku wszystkie gminy muszą uchwalić nowe plany ogólne. Jeżeli właściciel nie zadba o swoje interesy na etapie ich tworzenia, może się okazać, że działka traci potencjał inwestycyjny, a jej sprzedaż staje się trudna lub wręcz niemożliwa.Sprzedaż gruntu może również prowadzić do problemów podatkowych, zwłaszcza gdy urząd uzna transakcję za działalność gospodarczą. Wówczas zamiast prostego 19% podatku od prywatnej sprzedaży, właściciel może zostać obciążony całą serią podatków i składek, co w skrajnych przypadkach oznacza konieczność oddania fiskusowi nawet ponad połowy wartości całej transakcji.