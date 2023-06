Od 1 lipca wyższe mandaty karne i grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od lipca skutkuje również wzrostem kar za wykroczenia i przestępstwa skarbowe, włączając w to kary grzywny oraz mandaty. Od 1 lipca kary te będą niemal 20 proc. wyższe niż w lipcu poprzedniego roku.

Z tego artykułu dowiesz się o zmianach stawek kar za wykroczenia i przestępstwa skarbowe od 1 lipca 2023:

Ile wyniesie minimalna grzywna za wykroczenia skarbowe

Ile wyniesie maksymalna grzywna za wykroczenia skarbowe

Ile wyniesie maksymalny mandat karny za wykroczenia skarbowe

Ile wyniesie minimalna stawka dzienna kary grzywny za przestępstwo skarbowe

Ile wyniesie maksymalna stawka dzienna kary grzywny za przestępstwo skarbowe

Ile wyniesie minimalna grzywna za przestępstwo skarbowe

Ile wyniesie maksymalna grzywna za przestępstwo skarbowe

Grzywny i mandaty karne za wykroczenia skarbowe – stawki od 1 lipca 2023

minimalna grzywna (1/10 × 3.600 zł) – 360 zł

maksymalna grzywna (20 × 3.600 zł) – 72.000 zł

mandat karny (do 5 × 3.600 zł) – do 18.000 zł

minimalna grzywna (1/10 × 3.010 zł) – 301 zł

maksymalna grzywna (20 × 3.010 zł) – 60.200 zł

mandat karny (do 5 × 3.010 zł) – do 15.050 zł

Kary za przestępstwa skarbowe – stawki od 1 lipca 2023

minimalna stawka dzienna (1/30 × 3.600 zł) – 120 zł

maksymalna stawka dzienna (120 zł × 400 zł) – 48.000 zł

minimalna grzywna (10 stawek × 120 zł) – 1.200 zł

maksymalna grzywna (720 stawek × 48.000 zł) – 33.560.400 zł

Kodeks karno-skarbowy opisuje m.in. wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Wysokość grzywny jest obliczana na podstawie minimalnego wynagrodzenia, więc podstawa kary wynosi 1/10 pensji minimalnej . Od 1 lipca najniższa grzywna za wykroczenie skarbowe to 360 zł, a najwyższa to 72.000 zł, ponieważ kodeks karno-skarbowy stanowi, że maksymalna stawka to 20-krotność minimalnego wynagrodzenia. W porównaniu z lipcem zeszłego roku stawki za wykroczenia skarbowe wzrosną o blisko 20 proc.Kara grzywny za wykroczenie skarbowe od 1 lipca:W 2022 r. było to:W przypadku przestępstw skarbowych kary grzywny są uzależnione od stawek dziennych i mogą wynosić od 10 do 720 takich stawek. Zgodnie z przepisami, minimalna stawka dzienna to 1/30 minimalnego wynagrodzenia, czyli od 1 lipca 2023 roku będzie to 120 zł. Z kolei maksymalna stawka dzienna to 400-krotność minimalnej, czyli 48.000 zł.Minimalna grzywna wynosi co najmniej 10 stawek, a maksymalnie 720 stawek dziennych, czyli od 12.000 zł do 720.000 zł. Z kolei maksymalna grzywna wynosi 33.560.400 zł, co wynika z pomnożenia maksymalnej stawki dziennej, czyli 48.000 zł, przez 720 stawek.Kara grzywny za przestępstwo skarbowe od 1 lipca:W 2022 r. było to od 1.003,30 zł do 28.895.040 zł, więc nastąpił wzrost o 16 proc.