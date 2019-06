Wypadek w pracy: zwrot kosztów leczenia z podatkiem dochodowym

Otrzymany od byłego pracodawcy zwrot kosztów leczenia za wypadek w pracy nie jest zwolniony od podatku. Jednocześnie były zakład pracy nie powinien od niego pobierać zaliczki na podatek. Ogranicza się jedynie do wypłaty zwrotu w pełnej wysokości oraz sporządzenia informacji podatkowej o dokonanym zwrocie – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 26.06.2019 r. nr 0115-KDIT2-2.4011.167.2019.2.HD.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Photographee.eu - Fotolia.com Od zwrotu kosztów leczenia trzeba zapłacić podatek Otrzymałeś od byłego pracodawcy rekompensatę za poniesione koszty leczenia w związku z wypadkiem przy pracy na podstawie art. 444 par. 1 Kodeksu cywilnego? Fiskus będzie chciał od niej podatek. Jego zdaniem bowiem taki zwrot nie wynika z żadnej ustawy ani aktu wykonawczego, a powyższy przepis normuje jedynie zakres rekompensaty.

W lutym 2012 r. wnioskodawca uległ wypadkowi w pracy . Leczy się do chwili obecnej oraz jest pod stałą opieką lekarzy specjalistów. Pobiera rentę z ZUS (obecnie nie jest już zatrudniony) i jest częściowo niezdolny do pracy.W dniu 16 grudnia 2016 r. sąd zasądził na rzecz zainteresowanego zadośćuczynienie i odszkodowanie. W latach 2017 i 2018 wystąpił on też do pracodawcy o zwrot kosztów leczenia związanych z wypadkiem przy pracy, które obliczył samodzielnie na podstawie powyższego wyroku sądu. W tej sprawie nie było postępowania sądowego. Nie zawarto też ugody sądowej Zakład pracy dokonał zwrotu kosztów leczenia wnioskodawcy w 2018 r. w kwocie 5.069,64 zł. Nie kwestionował samej wypłaty jak i jej wysokości. Pieniądze wypłacono już po ustaniu stosunku pracy (co miało miejsce w sierpniu 2013 r.). Prawo do przyznania zainteresowanemu powyższej kwoty wynikało z art. 444 par. 1 Kodeksu cywilnego.Na początku 2019 r. wnioskodawca otrzymał od byłego pracodawcy PIT-11 za 2018 r., który uwzględniał kwotę zwrotu kosztów leczenia. Wnioskodawca zadał pytanie, czy sporządzona przez byłego pracodawcę informacja jest zasadna, czy też otrzymany zwrot kosztów leczenia nie jest zwolniony od podatku dochodowego? Ewentualnie czy podatek ten nie powinien być odprowadzony przez pracodawcę? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów