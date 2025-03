Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

Firmy, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową, mogą odliczyć nawet do 200% wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracowników oraz inne koszty związane z B+R – przypomina Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac z Systim.pl. Przedsiębiorcy wciąż mogą skorzystać z rozszerzonej ulgi badawczo-rozwojowej (B+R), która pozwala na odliczenie kosztów związanych z innowacjami i rozwojem technologii. Jakie to korzyści dla firm? Ekspert wyjaśnia.

Przeczytaj także: Ulga B+R - jak z niej skorzystać i jak prowadzić ewidencję?

Co więcej, dla firm, które mają status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) stawka odliczenia wynosi aż 200% – mówi Beata Tęgowska.

Z preferencji mogą skorzystać firmy od małych po duże, zarówno te działające w sektorze przemysłowym, jak i usługowym – dodaje ekspertka Systim.

Kto może skorzystać z ulgi B+R?

Wymogiem jest wyodrębnienie kosztów B+R w księgach rachunkowych. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, rzemieślniczych, jak i rolnych – podkreśla Beata Tęgowska. – Z ulgi skorzystają po pierwsze, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, opodatkowane według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Po drugie spółki osobowe, takie jak spółka jawna, partnerska, komandytowa czy komandytowo-akcyjna. Po trzecie, spółki kapitałowe, w tym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna – wyjaśnia ekspertka ds. księgowości i płac w Systim.pl

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Dla kogo ulga na robotyzację? Nowa ulga na robotyzację pozwala na dodatkowe odliczenie (50%) od przychodów kosztów robotyzacji i dotyczy m.in. kosztów zakupu nowych robotów przemysłowych, oprogramowania do obsługi robotów, a także kosztów szkolenia pracowników w zakresie obsługi robotów.

Inne wsparcie dla przedsiębiorców?

Dla firm, które nie mogą w pełni wykorzystać ulgi B+R, wprowadzono m.in. ulgę na wsparcie innowacyjnych pracowników. Dzięki niej przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową oraz Ci, zatrudniający pracowników wykonujących zadania związane z działalnością B+R, mogą obniżyć zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – informuje Beata Tęgowska.

– Dodatkowo, przedsiębiorcy inwestujący w robotyzację zakładów mogą odliczyć 50% kosztów, a firmy wprowadzające nowe produkty na rynek 30% kosztów kwalifikowanych związanych z produkcją prototypów – dodaje ekspertka.

Tu trzeba pamiętać, że ulga na robotyzację dostępna jest tylko dla kosztów podatkowych poniesionych w latach 2022-2026 – zaznacza ekspertka ds. księgowości i płac w Systim.

Jak wyjaśnia do odliczeń kwalifikują się wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i surowców, opłaty za korzystanie z aparatury badawczej oraz amortyzacja sprzętu używanego w działalności B+R.Ekspertka zaznacza, że z ulgi mogą skorzystać firmy niezależnie od branży, czy wielkości przedsiębiorstwa. Ulga B+R jest dostępna dla wszystkich firm opodatkowanych podatkiem dochodowym (PIT i CIT), które prowadzą działalność badawczo-rozwojową.Zaznacza jednak, że ta ulga skierowana jest głównie do firm produkcyjnych, które inwestują w automatyzację swoich zakładów.Nowa ulga na robotyzację pozwala na dodatkowe odliczenie (50%) od przychodów kosztów robotyzacji i dotyczy m.in. kosztów zakupu nowych robotów przemysłowych, oprogramowania do obsługi robotów, a także kosztów szkolenia pracowników w zakresie obsługi robotów.Jak przekonuje Beata Tęgowska, ulga B+R to idealne narzędzie dla firm, które poprzez rozwój nowych technologii chcą zwiększać swoją konkurencyjność na rynku.