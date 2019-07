Przejęcie nieodpłatne towarów handlowych od męża w kosztach podatkowych

Jeżeli w momencie nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa żonie mąż dokona korekty kosztów uzyskania przychodu o wartość wydatków poniesionych na zakup niesprzedanych towarów handlowych, wówczas żona będzie mogła zaliczyć wartość tych towarów do kosztów podatkowych – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 22.05.2019 r. nr 0113-KDIPT2-1.4011.150.2019.2.AP.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Nieodpłatnie otrzymane towary można uwzględnić w kosztach? Czy żona może zaliczyć do kosztów podatkowych swojej działalności gospodarczej towary otrzymane od swojego męża w związku z nieodpłatnym przejęciem jego przedsiębiorstwa? Fiskus wyraził na takie działanie zgodę ale pod warunkiem, że towary te zostaną wykorygowane z kosztów firmy męża.

Wnioskodawczyni zamierza przejąć przedsiębiorstwo męża (handel opałem i usługi transportowe ). W skład tego przedsiębiorstwa wchodzą środki trwałe , drobne wyposażenie, towary handlowe, a także wszelkie kontakty handlowe, baza nabywców, usługi na umowy abonamentowe.Mąż rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przejęcie przedsiębiorstwa będzie nieodpłatne – między małżonkami występuje wspólność majątkowa.Wnioskodawczyni dokonała wpisu do CEIDG własnej działalności i tę zawiesiła (z uwagi na jej nierozpoczęcie). Dochody zamierza opodatkować na zasadach ogólnych, zaprowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów Wskazane wyżej przedsiębiorstwo męża jest przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 55Kodeksu cywilnego, tzn. jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Towary handlowe zakupione w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez męża oraz te, które jeszcze zostaną zakupione do momentu przejęcia przedsiębiorstwa, zostały oraz zostaną zarachowane w koszty uzyskania przychodu w działalności gospodarczej męża. W momencie przekazania przedsiębiorstwa koszty uzyskania przychodów w działalności męża zostaną skorygowane o wartość tych towarów, których mąż nie sprzeda, i które będą elementem składowym przedsiębiorstwa na dzień jego przekazania.Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy przejęte od męża towary handlowe będzie mogła zaliczyć do kosztów podatkowych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów