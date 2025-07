Jak obniżyć składki ZUS? Przewodnik po ulgach ZUS dla małych firm

Ulga na start, preferencyjne składki, czy "Mały ZUS plus", a może wakacje składkowe - to propozycje wsparcia dla małych przedsiębiorców. Korzyści to możliwość opłacania niższych składek lub ich brak. Warto też zwrócić uwagę na konsekwencje z tym związane. Wyjaśniamy: kto i z jakich ulg może skorzystać oraz jakie są zagrożenia z tym związane.

Przeczytaj także: Uwaga przedsiębiorcy! Przerwa w Mały ZUS wynosi 2 a nie 3 lata

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie ulgi ZUS przysługują nowym przedsiębiorcom i jakie są ich warunki.

Czym różni się ulga na start, preferencyjne składki oraz Mały ZUS Plus.

Na czym polegają wakacje składkowe i jak można z nich skorzystać.

Jakie są konsekwencje korzystania z niższych składek dla przyszłych świadczeń i emerytury.

Ulga na start – 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne

Dla kogo: osoby zakładające działalność po raz pierwszy lub po 60 miesiącach przerwy.

Warunki: brak pracy na rzecz byłego pracodawcy w tym samym zakresie.

Korzyści: 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne.

Konsekwencje: brak świadczeń w razie choroby lub wypadku, brak zaliczenia tego okresu do stażu emerytalnego.

Obowiązek opłacania składki zdrowotnej.

Preferencyjne składki – maksymalnie przez 2 lata

Dla kogo: przedsiębiorcy po zakończeniu „ulgi na start” lub rezygnacji z niej.

Okres: maksymalnie 24 miesiące.

Wysokość składek: obliczana od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Wpływ na świadczenia: niższe świadczenia chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze; częściowe zaliczenie do stażu emerytalnego (ok. 7 miesięcy z 24).

Mały ZUS plus – maksymalnie przez 3 lata

Dla kogo: przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku nie przekroczył 120 tys. zł.

Warunki: prowadzenie działalności przez min. 60 dni w poprzednim roku, wpis do CEIDG lub wspólnik spółki cywilnej.

Okres: maksymalnie 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy.

Sposób wyliczania składek: od podstawy ustalonej od dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok.

Konsekwencje: niższe składki to niższe świadczenia.

Ważność terminów zgłoszeń – nie zgłoszenie się do Małego ZUS Plus w wyznaczonym terminie powoduje, że w danym roku nie będziemy mogli skorzystać z ulgi.

Wakacje składkowe – składki za przedsiębiorcę opłacane z budżetu państwa

Nowa forma wsparcia: zwolnienie z opłacania składek przez jeden miesiąc w roku.

Zakres: składki emerytalne, rentowe, wypadkowe, dobrowolne chorobowe, Fundusz Pracy i Solidarnościowy.

Finansowanie: składki za przedsiębiorcę opłaca budżet państwa.

Możliwość łączenia z innymi ulgami.

Obowiązek opłacania składki zdrowotnej za ten miesiąc.

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z inwestycjami, które generują koszty, zwłaszcza na początku prowadzenia biznesu. Dlatego osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą już na starcie skorzystać z pewnych ulg, które wiążą się niższymi składkami na ubezpieczenia społeczne lub w ogóle nie trzeba ich płacić.– informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.Osoby, które po raz pierwszy założyły działalność gospodarczą albo ponownie ją otworzyli i minęło już co najmniej 60 miesięcy od ostatniego jej zawieszenia lub zakończenia mogą skorzystać z tzw. ulgi na start . Istotnym warunkiem jest również to, że przedsiębiorca w ramach działalności gospodarczej nie może wykonywać działań na rzecz byłego pracodawcy, w takim zakresie, w którym robił to jako pracownik w tym lub w poprzednim roku.Korzystając z ulgi na start przedsiębiorca nie opłaca składek na ubezpieczenie społeczne przez 6 miesięcy kalendarzowych od podjęcia działalności gospodarczej. Oznacza to, że gdy w tym czasie zachoruje, albo zdarzy się wypadek w pracy, nie będzie mógł korzystać ze świadczeń. Czas korzystania z ulgi na start nie będzie także zaliczony do okresu, który brany jest pod uwagę przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy i jej wysokości, nie będą też odprowadzane składki na konto emerytalne.O czym warto pamiętać? Korzystając z ulgi na start trzeba zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać składkę zdrowotną.Po upływie 6 miesięcy „ulgi na start” lub w przypadku wcześniejszego zrezygnowania z niej, przedsiębiorca może przez następne 24 miesiące korzystać z tzw. składek preferencyjnych, których wysokość obliczana jest od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. To od tej kwoty będzie w przyszłości obliczany np. zasiłek chorobowy, macierzyński czy opiekuńczy.Okres korzystania z preferencyjnych składek, zaliczy się tylko częściowo do stażu emerytalnego, dzięki któremu w przyszłości można otrzymać emeryturę w gwarantowanej wysokości. Dwa latapreferencyjnych składek to zaliczenie nieco ponad 7 miesięcy okresów składkowych zamiast 24 miesięcy. Mały ZUS plus to kolejna ulga, dzięki której przedsiębiorca może płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne – od podstawy ustalonej od dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok.Z małego ZUS plus można skorzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.– doprecyzowuje rzeczniczka.Zgłoszenia do małego ZUS plus są w konkretnych terminach, a spóźnienie się z tym powoduje, że w danym roku nie będziemy mogli skorzystać z ulgi.– dodaje Beata Kopczyńska. Wakacje składkowe to całkiem nowa forma wsparcia dla przedsiębiorców. Dotyczy zwolnienia z opłacania składek przez jeden miesiąc w roku na własne obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, a także na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.Niewpłacone składki przez przedsiębiorcę na własne ubezpieczenia są sfinansowane z budżetu państwa. Liczone są od najniższej obowiązującej minimalnej podstawy wymiaru, a ulga ta stanowi pomoc de minimis. Można z niej skorzystać będąc nawet na preferencyjnych składkach czy małym ZUS plus.Wakacje składkowe nie obejmują składki zdrowotnej. Trzeba ją opłacić także za ten miesiąc, w który przedsiębiorca jest zwolniony ze składek na ubezpieczenia społeczne.