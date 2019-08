Umorzone wierzytelności stanowią koszty podatkowe firmy

Umorzone wierzytelności, które pierwotnie zostały zarachowane jako przychód należny, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16.08.2019 r. nr 0112-KDIL3-3.4011.222.2019.1.MM.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com Gdy kontrahent nie płaci: wierzytelności w kosztach podatkowych Przychodem z działalności gospodarczej jest przychód należny, choćby fizycznie nie został jeszcze uzyskany, czyli kontrahent nie dokonał uregulowania swojego zobowiązani. Co w sytuacji, gdy mimo wezwań wierzytelność nie zostanie zapłacona? Jeżeli zostanie ona umorzona, będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów – ale w wysokości nie wyższej, niż pierwotnie pokazany przychód należny.

Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodawca płaci podatek liniowy . W poprzednich latach współpracował ze spółką z siedzibą na terenie Niemiec, której sprzedawał towary z odroczonym terminem płatności. Z tego tytułu były wystawiane faktury , a wynikające z nich wartości zaliczane do przychodów należnych.W pewnym momencie kontrahent przestał płacić za sprzedane towary. Wnioskodawca rozpoczął w związku z tym procedury windykacyjne w celu wyegzekwowania należnych mu wierzytelności (prawie 4 mln zł).Reprezentująca wnioskodawcę kancelaria prawna złożyła pozew przed sądem niemieckim (…). Po wielu bataliach prawnych w dniu 06.09.2018 r. wnioskodawca zawarł z dłużnikiem (…) ugodę sądową, na mocy której zwolnił dłużnika z długu w kwocie (253 308,46 EUR) – równowartość 1 093 861,92 zł, a dłużnik to zwolnienie przyjął.Zawarcie ugody miało na celu odzyskanie chociaż części wierzytelności (proces sądowy byłby długi, a jego wynik niepewny). Wnioskodawca zadał pytanie, czy umorzoną wierzytelność kontrahentowi niemieckiemu może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów