Wynajem mieszkania w podatku VAT

Podatnik wynajmujący na własny rachunek mieszkanie na rzecz klubu siatkarskiego na cele mieszkaniowe jego zawodników zakontraktowanych w danym sezonie siatkarskim, winien do uzyskanych przychodów stosować zwolnienie z podatku VAT - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowe w interpretacji indywidualnej z dnia 25.09.2019 r. nr 0111-KDIB3-2.4012.488.2019.1.EJU.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. BartekMagierowski - Fotolia.com Od wynajmu mieszkania nie rozliczasz VAT Wynajem nieruchomości mieszkalnych na własny rachunek wyłącznie na cele mieszkaniowe, jest zwolniony przedmiotowo z podatku VAT. Nie ma tutaj znaczenia, czy w taki sposób mieszkanie wykorzystuje bezpośrednio najemca czy też inne osoby, którym mieszkanie udostępnia.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuje mieszkanie będące jego środkiem trwałym na podstawie umowy najmu zawartej z klubem siatkarskim. Z zawartej umowy wyraźnie wynika, że dotyczy ona lokalu mieszkalnego oraz lokal ten może być wykorzystywany przez klub jedynie na cele mieszkaniowe . Umowa na ogół obejmuje okres trwania sezonu siatkarskiego (ok. 10 miesięcy w danym roku).Tak wynajęte mieszkanie klub siatkarski udostępnia w celach mieszkaniowych zakontraktowanym na dany rok zawodnikom – na ogół obcokrajowcom. Ci nie mogą w nim prowadzi działalności gospodarczej, a wykorzystywać go jedynie w celach mieszkaniowych.Wnioskodawca posiada opinię z urzędu statystycznego z dnia 7 czerwca 2019 r., w której stwierdzono: „wymieniony wynajem lokalu mieszkalnego na podstawie stosownej umowy (np. umowy najmu), bez względu na czas trwania najmu jak również charakter najemcy, czy jest to osoba fizyczna, czy podmiot gospodarczy, jeżeli celem wynajmu jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, bez zaspokajania usług towarzyszących, mieści się w grupowaniu PKWiU 68.20.11.0”.Zainteresowany zadał pytanie, czy wynajem mieszkania jest przedmiotowo zwolniony z VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów