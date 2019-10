Zastosowanie zwolnienia z PCC od zakupu samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną jest uzależnione od tego, czy orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warunku tego nie spełnia orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej Ministra Spraw Wewnętrznych - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 04.10.2019 r. nr 0111-KDIB2-2.4014.133.2019.3.MZ.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Edler von Rabenstein - Fotolia.com Nie każdy niepełnosprawny nie zapłaci PCC od zakupu samochodu Osoby niepełnosprawne (o określonym stopniu niepełnosprawności), nabywające na własne potrzeby samochody osobowe z tzw. drugiej ręki, są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych. Istotne jednakże jest tutaj to, na podstawie jakich przepisów zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności.

W dniu 19.06.2019 r. wnioskodawca nabył samochód osobowy za kwotę 25.000 zł. Zainteresowany jest weteranem z orzeczoną III grupą inwalidzką - zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa z dyskopatią. Orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane przez Wojewódzką Komisję Lekarską Ministra Spraw Wewnętrznych w dniu 8 maja 2015 r., w którym stwierdzono, że inwalidztwo istnieje od: 1 stycznia 2007 r. – nadal, inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą, czyni orzekanego trwale niezdolnym do służby, schorzenie skutkuje inwalidztwem w związku ze służbą w poprzednich orzeczeniach oraz że inwalidztwo jest trwałe ze względu na charakter schorzenia, zaliczając badanego do trzeciej grupy inwalidzkiej. Orzeczenie to zostało wydane na podstawie ustawy emerytalnej z dnia 18 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 667 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1822); Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu z dnia 19 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 poz. 1898); rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2005 r. (Dz.U. Nr 206 poz. 1723 zał. nr 2), i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu (poz. 866 – załącznik nr 1).Wnioskodawca zadał pytanie, czy w związku z faktem, że trzecia grupa inwalidzka odpowiada stopniu niepełnosprawności lekkiemu a schorzenie zwyrodnieniowe kręgosłupa jest w „orzecznictwie cywilnym” klasyfikowane jako dysfunkcja ruchowa 05R-, jest on osobą zwolnioną z podatku od czynności cywilnoprawnych nabywając pojazd na potrzeby własne? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: