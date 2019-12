Amortyzacja lokalu usługowego w zabytkowej kamienicy

Czy można szybko zamortyzować nieruchomość będącą zabytkiem?

Roczne stawki amortyzacyjne nieruchomości (w tym lokali) określone są na bardzo niskim poziomie. W przypadku lokali usługowych jest to zaledwie 2,5% w skali roku. Jeżeli jednak nabyta nieruchomość, po raz pierwszy wprowadzana do ewidencji podatnika, jest używana, może on podnieść tę stawkę aż czterokrotnie - do 10%.