Celem mieszkaniowym tylko spłata kredytu sprzed sprzedaży mieszkania

Aby kredyt mógł być uznany za kredyt na własny cel mieszkaniowy, to musi być kredytem określonego rodzaju - czyli zaciągniętym przez podatnika na nabycie m.in. lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność lub współwłasność tego podatnika oraz aby zaciągnięty był przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 22.05.2019 r. nr 0115-KDIT2-3.4011.137.2019.2.PS.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Alex White - Fotolia.com Nie każdy kredyt hipoteczny rozliczysz w uldze mieszkaniowej Spłata kredytu mieszkaniowego może być celem mieszkaniowym, który zwalnia od podatku dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości. Ważna jest tutaj jednak chronologia wydarzeń. Otóż moment zaciągnięcia kredytu hipotecznego musi być wcześniejszy od sprzedaży nieruchomości.

Dnia 22.02.2018 r. wnioskodawczyni otrzymała mieszkanie w darowiźnie od rodziców, które sprzedała w maju 2018 r. za 400 tys. zł.Dnia 10.04.2018 r. zainteresowana podpisała z A.B. - ojcem jej dzieci, umowę przedwstępną na zakup mieszkania , gdzie jej wkład gotówkowy wyniósł 300 tys. zł. Z uwagi na to, że nowe mieszkanie kosztowało 552,4 tys. zł, kupujący zaciągnęli w dniu 24 lipca 2018 kredyt hipoteczny w wysokości 250 tys. zł, który to w kwocie 100 tys. zł spłaci wnioskodawczyni z kwoty uzyskanej ze spłaty sprzedanego wcześniej mieszkania.Wnioskodawczyni wyjaśniła, że w 2017 r. przebywała na urlopie macierzyńskim, a do maja 2018 na urlopie wychowawczym i nie uzyskiwała wówczas wynagrodzenia. Dlatego nie miała możliwości wcześniejszego zaciągnięcia kredytu na zakup mieszkania, gdyż zdaniem banku nie miała zdolności kredytowej. Jedynym sposobem na uzyskanie kredytu był wkład własny w wysokości przekraczającej 50% wartości zakupywanej nieruchomości. Dlatego sprzedaż mieszkania musiała nastąpić przed zaciągnięciem kredytu.Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy może skorzystać z ulgi mieszkaniowej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: