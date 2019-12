Kiedy karty prepaid na posiłki profilaktyczne zwolnione z PIT?

Czy wartość przedpłaconych kart (prepaid) służących do nabycia posiłków profilaktycznych, które pracodawca wręcza pracownikom, stanowić będzie dla nich przychód zwolniony z opodatkowania?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pressmaster - Fotolia.com Bony/talony na posiłki profilaktyczne w PIT Wybranym grupom pracowników pracodawca jest obowiązany zapewnić posiłki profilaktyczne w miejscu pracy. Jeżeli nie jest to możliwe, pracownikom należy zapewnić dostęp do takich posiłków w lokalach gastronomicznych bądź umożliwić ich przyrządzenie przez pracowników we własnym zakresie z otrzymanych produktów. Możliwe jest wręcz przekazywanie pracownikom bonów na takie posiłki. Powyższe świadczenia korzystają ze zwolnienia z PIT, o ile dany posiłek spełnia wymogi stawiane posiłkom profilaktycznym.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej jako: DKIS) wskazał, że w sytuacji gdy pracodawca nie ma kontroli nad tym jakie posiłki lub produkty spożywcze są kupowane przez pracownika i czy produkty te istotnie mają służyć przygotowaniu właściwego posiłku profilaktycznego (według norm określonych w rozporządzeniu) – brak jest możliwości zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o PDOF (zob. interpretacja indywidualna z 30.09.2019 r., znak 0113-KDIPT2-3.4011.474.2019.1.RR).



Ponadto DKIS uznał, że: „(...) samo zastrzeżenie, że za kupony żywieniowe nie można kupić takich produktów jak np. artykuły przemysłowe i budowlane, alkohol, paliwo, papierosy, odzież, obuwie, itp. – nie uprawnia do zastosowania zwolnienia. Omawiane zwolnienie nie odnosi się bowiem do jakichkolwiek posiłków, artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych, lecz do posiłków profilaktycznych, które muszą mieć odpowiedni skład i kaloryczność – co wynika z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, do których odwołuje się analizowany przepis art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o PDOF.”

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: ustawy o PDOF), wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych,Niniejsze zwolnienie odwołuje się do obowiązku zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych, o których mowa w przepisach prawa pracy. Rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania określono w przepisach szczególnych.Jeszcze do 8 lipca 2019 r. posiłki profilaktyczne winny były być wydawane w miejscu pracy. Jeżeli pracodawca nie miał takiej możliwości ze względu na rodzaj wykonywanej pracy bądź względy organizacyjne, powinien zapewnić w czasie pracy korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych albo przyrządzenie ich przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.Z dniem 9 lipca 2019 r. miała miejsce nowelizacja przepisów regulujących sposoby zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych - bezpłatnych posiłków profilaktycznych.(dalej jako: karty prepaid ). Warto przy tym zaznaczyć, że powyższa nowelizacja w żaden sposób nie zwalnia pracodawców z zachowania nadzoru nad właściwą realizacją kart prepaid przez pracowników.W powyższej interpretacji jednocześnie podkreślono, jak istotne dla możliwości zastosowania zwolnienia na podstawie ustawy o PDOF jest spełnienie wymagań co do składu oraz kaloryczności posiłków profilaktycznych. Jak wskazano:Co więcej, odniesiono się również do wspomnianej wyżej nowelizacji rozporządzenia, wskazując, że dotyczy ona jedynie sposobu realizacji obowiązku przez pracodawcę:Warto wskazać, iż DKIS stoi na stanowisku, zgodnie z którym karty prepaid wydawane pracownikom mogą być uznane za „inny dowód” w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o PDOF, uprawniający do uzyskania na jego podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych (zob. interpretacja indywidualna z 10.10.2018 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.445.2018.1.RR oraz z 22.03.2018 r., sygn. 0113-KDIPT 2-3.4011.68.2018.1.DS).W konsekwencji, wartość kart prepaid z uwagi na brak możliwości zastosowania zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o PDOF, stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy . W następstwie, w związku z przyznawanymi świadczeniami, na pracodawcy - jako płatniku, ciąży obowiązek uwzględnienia wartości kart prepaid przy poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.