VAT od wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu?

Jeżeli podjęte przez gminę działania, tj. wystąpienie z pozwem o zapłatę wynagrodzenia, nie mają na celu odzyskania nieruchomości zabudowanych, lecz zmierzają do uzyskania wynagrodzenia za korzystanie z nich, uznać należy, że w tym stanie rzeczy nastąpiła dorozumiana zgoda na korzystanie z nieruchomości. Otrzymywane z tego tytułu wynagrodzenie jest opodatkowane VAT - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 20.12.2019 r. nr 0112-KDIL2-1.4012.470.2019.2.MK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Czy otrzymane wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu może być opodatkowane VAT-em? Zdaniem organów podatkowych możliwa jest taka sytuacja. VAT-em opodatkowane jest bowiem m.in. świadczenie usług, a z takim mamy do czynienia, gdy właściciel gruntu nie domaga się od jego użytkownika zwrotu, a jedynie wynagrodzenia za jego użytkowanie.

Gmina jest właścicielem nieruchomości, z których bez tytułu prawnego korzysta Oczyszczalnia Ścieków należąca do Sp. z o.o. Na terenie nieruchomości znajdują się elementy przynależące do Oczyszczalni, tj. zbiorniki, osadniki, budynki socjalne, budynki przemysłowe, stacja wirówek, zagęszczacze, przepompownie, rozdzielnie energetyczne, które w ramach prowadzonej działalności są przez Oczyszczalnię użytkowane. Mimo starań gminy spółka nie podpisała z nią umowy w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości i regulowania należności czynszowych . Z tego względu gmina wniosła do sądu pozew o zasądzenie jej wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z jej nieruchomości i uzyskała wyrok nakazujący zapłaty tego wynagrodzenia przez spółkę w kwocie, jaką ta musiałby zapłacić właścicielowi, gdyby jej posiadanie opierało się na prawie.Gmina wyjaśniła przy tym, że nie podjęła żadnych czynności w celu odzyskania tych gruntów, nie skierowała na drogę postępowania sądowego sprawy o wydanie nieruchomości, a jedynie o zasądzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.Zadano pytanie, czy wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu podlega opodatkowaniu VAT-em? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: