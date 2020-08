Odszkodowanie za nieruchomość to wartość brutto

Do przyznanego odszkodowania za nieruchomość nie można doliczyć VAT

Przepisy o VAT pozostawiają stronom transakcji to, czy otrzymane odszkodowanie-wynagrodzenie za przeniesienie (z mocy prawa) prawa własności towaru uwzględnia VAT, czy też jest wartością netto (zgodnie z zasadą swobody zawierania umów). Należy tutaj jednakże sięgać do innych gałęzi prawa, dotyczących przyznawania i wypłaty odszkodowania oraz jego wysokości. Jeżeli zatem przyznana kwota sanowi jedyną należną zbywcy, to jest ona traktowana jako kwota brutto, z której trzeba wyodrębnić ewentualny podatek VAT.