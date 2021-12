Najem nieruchomości: w obrocie VAT również opłaty administracyjne

Do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy VAT, należy wliczać uzyskany od najemcy zwrot kosztów ponoszonych opłat administracyjnych, wieczystego użytkowania oraz podatku od nieruchomości - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14.12.2021 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.669.2021.2.JG.

Przeczytaj także: Wynajem mieszkania a zwolnienie podmiotowe z VAT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com Przy najmie nieruchomości w obrocie VAT również opłaty administracyjne Do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy VAT, należy wliczać uzyskany od najemcy zwrot kosztów ponoszonych opłat administracyjnych, wieczystego użytkowania oraz podatku od nieruchomości.

Wnioskodawczyni posiada nieruchomości, których części wynajmuje podmiotom gospodarczym . Z tego tytułu uzyskuje czynsz najmu . Czynsz ten jest opodatkowany u niej ryczałtem ewidencjonowanym w ramach tzw. najmu prywatnego W umowach najmu jest zapisane, że najemca wpłaca wynajmującemu, oprócz czynszu najmu, kwoty wynikające z ponoszonych opłat administracyjnych, opłat z tytułu regulowanych podatków od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie w kwotach określonych w decyzji odpowiednich organów w tym zakresie wydanych na rzecz wynajmującego odpowiednio do zajmowanych powierzchni przez poszczególnych najemców.Na te dodatkowe opłaty wynajmujący zamierza wystawiać notę księgową. Powyższe opłaty nie są doliczane do przychodu wnioskodawcy w podatku dochodowym. Przychody z tytułu najmu nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł.Zainteresowana zdała pytanie, czy uzyskiwany od najemcy zwrot kosztów ponoszonych opłat administracyjnych, wieczystego użytkowania, podatku od nieruchomości należy wliczać do limitu sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług, określonej w art. 113 ustawy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: