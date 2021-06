Sprzedaż nieruchomości: kwota odstępnego z podatkiem VAT

Czynność w postaci tolerowania (akceptacji) odstąpienia przez sprzedającego od zawarcia umowy kupna-sprzedaży za wynagrodzeniem jest świadczeniem usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu VAT - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16.06.2021 r. nr 0113-KDIPT1-1.4012.205.2021.2.MG.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W ramach prowadzonej działalności ( opodatkowanej podatkiem VAT ) wnioskodawca planuje zakup nieruchomości od osób prywatnych w celu ich dalszej odsprzedaży. W tym celu będzie zawierał umowy przedwstępne sprzedaży , na mocy której strony zobowiązują się do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży we wskazanym w umowie przedwstępnej terminie. Na podstawie umowy przedwstępnej wnioskodawca będzie wpłacał sprzedawcy zaliczkę na zakup ruchomości.Sprzedawca będzie przy tym miał prawo do dnia wskazanego w umowie przedwstępnej do odstąpienia od umowy w zamian za zwrot uiszczonej zaliczki oraz zapłatę kwoty odstępnego umówionej w umowie przedwstępnej.Wnioskodawca zadał pytanie, czy kwota otrzymanego odstępnego będzie opodatkowana podatkiem VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów