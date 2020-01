Mały ZUS i mały ZUS plus w 2020 r.: jak składać dokumenty?

Mały ZUS (plus) w deklaracjach rozliczeniowych © bzyxx - Fotolia.com

Mały ZUS i mały ZUS plus to zmiany w rozliczeniach składek emerytalno-rentowych uiszczanych przez przedsiębiorców, które mają na celu obniżenie tej daniny dla małych firm. ZUS na swojej stronie internetowej zamieścił komunikat, jak w dokumentach rozliczeniowych w 2020 r. ulgi te stosować.

Jeśli korzystasz w styczniu 2020 r. z MGD (dotychczasowe zasady)

Kliknij, aby powiekszyć fot. bzyxx - Fotolia.com Mały ZUS (plus) w deklaracjach rozliczeniowych Mały ZUS czy mały ZUS plus? Wprowadzając zmiany w rozliczaniu składek przez drobnych przedsiębiorców w trakcie roku, ustawodawca spowodował niemały chaos. Prowadzący firmę nie wiedzą bowiem kiedy jakie dokumenty muszą składać do ZUS. Z pomocą przychodzą wyjaśnienia zamieszczone na stronie internetowej tej instytucji.

Jeśli chcesz kontynuować opłacanie niższych składek od lutego 2020 r., czyli skorzystać z „MDG plus” (nowe zasady)

Jeśli nie korzystałeś z opłacania niższych składek w styczniu 2020 r., a chcesz skorzystać od lutego 2020 r. z „MDG plus” (nowe zasady)

Informacje te są o tyle istotne, że początek 2020 roku przyniósł pewien chaos i zamieszanie spowodowane zmianą zasad naliczania składek dla przedsiębiorców w trakcie roku. Do końca stycznia obowiązuje bowiem tzw. mały ZUS, wprowadzony przez ustawodawcę do systemu prawnego w ubiegłym roku. Od lutego natomiast jego miejsce zajmie tzw. mały ZUS plus , który zmienia zasady wyliczania podstawy naliczania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, chorobowe i wypadkowe. Bez zmian pozostają natomiast regulacje w zakresie opłacania przez przedsiębiorców obowiązkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne. W wyjaśnieniach ZUS czytamy:Na zakończenie warto w tym miejscu dodać, że przedsiębiorcy, którzy w 2019 r. korzystali już z małego ZUS (MDG) i przywilej ten kontynuują w 2020 r., nie musieli dokonywać zmian w zgłoszeniach rejestracyjnych. Te jednak były konieczne w przypadku skorzystania z „starego” małego ZUS od stycznia 2020 r. po raz pierwszy.W każdej chwili przedsiębiorca może też zrezygnować z opisanych wyżej przywilejów i opłacać składkę liczoną od podstaw dla tzw. dużych ZUS (bądź wyższej podstawy). Niemniej powrót na preferencyjne składki w takim przypadku będzie możliwy dopiero od przyszłego roku. Warto też wiedzieć, że mały ZUS można opłacać jedynie przez 3 lata w wciągu 5 kolejnych lat.