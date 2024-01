Mały ZUS Plus - czas na zgłoszenie do 31 stycznia. Komu przysługuje ulga?

Mały ZUS Plus to rozwiązanie przeznaczone dla przedsiębiorców, których przychód w minionym roku nie przekroczył 120 tys. zł. Podmioty spełniające te warunki mogą korzystać z ulgi przez 36 miesięcy de facto w ciągu 6 lat. Przed następnym zgłoszeniem należy odczekać kolejne 3 lata. Możliwe jest jednak, że warunek ten przestanie obowiązywać. Jak zauważa ekspert inFakt, w lipcu zeszłego roku przygotowano projekt zakładający zniesienie wspomnianego limitu czasowego.

Komu dokładnie przysługuje Mały ZUS Plus?

funkcjonowała przez okres nie krótszy niż 60 dni w roku poprzedzającym zgłoszenie się po ulgę;

w minionym roku wygenerowała przychód mniejszy niż 120 tys. zł;

nie jest prowadzona na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Cztery lata ulgi zamiast trzech

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy korzystali w 2023 roku z Małego ZUS Plus, otrzymali prawo do płacenia pomniejszonych składek przez kolejne 12 miesięcy. W przypadku przedsiębiorców, u których okres korzystania z ulgi miał zakończyć się z końcem lipca, została ona przedłużona automatycznie. Natomiast osoby, które Mały ZUS Plus miał przestać obejmować wcześniej, np. w kwietniu, musiały złożyć wniosek o jego przedłużenie do końca 2023 roku – wyjaśnia Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Kiedy zgłosić się po ulgę?

W mojej ocenie ustawodawca miał inny zamysł, tj. żeby 36 miesięcy korzystać z MZ+, a następnie aby były 24 miesiące karencji. Gdyby istniała możliwość zgłaszania się po ulgę w ciągu roku, to wówczas przedsiębiorcy 1 lutego spełniliby wymagania ustawowe. Inną sytuacją mogę mieć przedsiębiorcy, którzy przeszli na MZ+ w 2019 roku, ale w innym miesiącu niż styczeń. Taką możliwość mają przedsiębiorcy, którym kończył się ZUS preferencyjny w trakcie roku albo odwieszali działalność. Załóżmy, że w 2019 roku przedsiębiorca z końcem stycznia zakończył 24 miesięczny okres stosowania ZUS preferencyjnego i zgłosił się do MZ+ od 1 lutego, na co miał na 7 dni, a jednocześnie korzystał z MZ+ do końca 2021 roku, a więc przez 35 miesięcy. W takim przypadku może zgłosić się w tym roku do MZ+ do końca stycznia – wyjaśnia Piotr Juszczyk. Równocześnie jednak ekspert zaznacza, że można spodziewać się pewnych modyfikacji w Małym ZUS Plus.

Mały ZUS Plus się zmienia, ale czy wystarczająco?

To krok w dobrym kierunku, jednak nie poprzestałbym na nim. Zrezygnowałbym także z przychodu jako kryterium kwalifikacji do ulgi i zastąpiłbym go dochodem, który stanowi najbardziej obiektywny obraz tego, czy przedsiębiorca jest w stanie opłacić składki, czy też nie – ocenia Piotr Juszczyk.

Możliwość zmniejszenia kwoty wpłacanej do ZUS-u to znaczące udogodnienie dla przedsiębiorców. W tym roku wartość składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy wyniesie łącznie 1600,32 zł. To o 12,8 proc. więcej niż w 2023. Wobec perspektywy rosnących wydatków warto przeanalizować warunki skorzystania z Małego ZUS Plus. Należy jednak działać sprawnie, ponieważ termin zgłaszania się do niego upływa 31 stycznia.Aby otrzymać prawo do płacenia pomniejszonych składek, należy posiadać działalność gospodarczą, która:Według przepisów zakwalifikowane do ulgi podmioty mogą z niej korzystać przez 36 miesięcy w okresie 60 miesięcy. Wyjątkiem od tej reguły jest rok 2023.Oznacza to, że część podmiotów będzie płacić pomniejszone składki przez 48 miesięcy, nie 36. Wynikające z przepisów limity czasowe pozostają jednak niezmienne dla przedsiębiorców, którzy korzystali z ulgi w roku 2022 i wcześniej oraz dla tych, którzy dopiero nabyli odpowiednie uprawnienia.Termin zgłoszenia do Małego ZUS Plus mija 31 stycznia bieżącego roku. Data ta nie podlega przesunięciom. Przedsiębiorcy mogą z niego korzystać przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy. W związku z tym, gdy przedsiębiorca korzystał z MZ+ w pełnych latach 2019-2021, to spełnia negatywną przesłankę w zakresie ustalania 36 miesięcy MZ+ w ostatnich 60 miesiącach. Oznacza to, że przez trzy pełne lata przedsiębiorcy korzystają z MZ+, a następnie przez trzy kolejne muszą płacić duży ZUS.W zeszłym roku przygotowany został projekt zniesienia obowiązkowej przerwy w korzystaniu z Małego ZUS Plus.Za sporządzenie wspomnianego projektu odpowiedzialna jest Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji Sejmu RP. Wejście jego postanowień w życie byłoby dużym ułatwieniem dla małych przedsiębiorstw, które nierzadko nie są w stanie się utrzymać po wygaśnięciu obejmującej je ulgi. W skrajnych przypadkach, jak podkreśla ekspert, podmioty te zarabiają wyłącznie na opłacenie składek.