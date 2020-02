Podzielona płatność: zapłata do komornika nie pozbawia kosztów podatkowych

Jeżeli w związku z prowadzoną egzekucją, płatność zobowiązania wynikająca z faktury otrzymanej od dostawcy będzie dokonana na rachunek bankowy komornika niefigurujący w Wykazie podmiotów i bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, nabywca będzie mógł wartość tej faktury zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 20.12.2019 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.417.2019.1.MS.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com Przelewy do komornika bez MPP W 2020 r. niestosowanie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności jest równoznaczne z pozbawieniem się kosztów uzyskania przychodu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy faktura, która winna w taki sposób być uregulowana, w istocie jest płacona do organu egzekucyjnego (na jego rachunek bankowy). Fiskus przyznaje, że taka zapłata nie wpływa na rozliczenia podatkowe nabywcy.

Wnioskodawczyni – spółka należąca do podatkowej grupy kapitałowej , w 2020 r. będzie ponosić koszty w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, a dotyczące towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (a więc objętych mechanizmem podzielonej płatności ). Może się tutaj zdarzyć, że spółka (czy inne spółki z PGK) otrzyma od komornika sądowego lub skarbowego tytułu egzekucyjny dotyczący zajęcia wierzytelności dostawcy, zgodnie z którym nabywca będzie zobowiązany do dokonania płatności tej wierzytelności na rachunek bankowy komornika a nie dostawcy towarów/usług. W konsekwencji zapłata nie zostanie ani dokonana w podzielonej płatności, ani na rachunek dostawcy znajdujący się na białej liście podatników VAT Spółka zadała pytanie, czy tak uregulowaną fakturę będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w 2020 r.? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów