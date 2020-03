Podatek od przychodów z budynków: powierzchnia użytkowa

Zgodnie z definicją powierzchni użytkowej określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, z powierzchni tej wyłącza się klatki schodowe i szyby windowe. Przy obliczaniu podstawy opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków nie należy uwzględniać także pozostałych części wspólnych, czy pomieszczeń administracyjnych, które nie są przedmiotem najmu - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 04.03.2020 r. nr 0114-KDIP2-1.4010.17.2020.1.KS

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. vencav - Fotolia.com Dla podatku od przychodów z budynków ważna jest wynajmowana powierzchnia Tylko znajdujące się w budynku pomieszczenia oddane do odpłatnego używania (w najem) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od budynków. Są zatem z niego wyłączone m.in. pomieszczenia wykorzystywane na potrzeby własne właściciela, pomieszczenia techniczne, czy części wspólne, nie wchodzące w skład lokali oddanych w najem.

Wnioskodawca – spółka z o.o., zajmuje się m.in. udostępnianiem studentom pomieszczeń mieszkalnych w akademiku. Budynek akademiku należy do spółki i stanowi jej środek trwały (KŚT 110 – budynki mieszkalne ). Wartość początkowa tego budynku przekracza 10 mln zł. Jest to budynek wielokondygnacyjny, w którym można wyodrębnić: pokoje mieszkańców, pomieszczenia komercyjne, części wspólne oraz pomieszczenia administracyjne.Pokoje mieszkalne to pokoje udostępniane mieszkańcom – studentom. Zawierane umowy najmu określają precyzyjnie numer i powierzchnię pokoju, do korzystania z którego uprawniony jest mieszkaniec.Pomieszczenia komercyjne to natomiast lokale przeznaczone do udostępniania przedsiębiorcom na potrzeby działalności gospodarczej (głównie punkty handlowe i usługowe w postaci sklepów, kawiarni, gastronomii, siłowni, klubów studenckich, ale też kancelarie prawne, architektoniczne). Również tutaj oddawane w najem są ściśle określone pomieszczenia.Na części wspólne budynku składają się powierzchnie użytkowe pomieszczeń umożliwiające i ułatwiające korzystanie z budynku. Są to m.in. klatki schodowe, korytarze, hol, toalety ogólnodostępne, przedsionki, zaplecza, a także pralnie, kuchnie, sala rekreacyjna – z których mogą korzystać najemcy pokoi mieszkalnych.Części wspólne nie są objęte umowami najmu, ale najemcy mają do nich dostęp.Pomieszczenia administracyjne służą spółce do zarządzania budynkiem. Składają się na nie m.in. recepcja, pokoje zajmowane przez administrację, pomieszczenia techniczne, serwerownie itp. Pomieszczenia te nie są udostępnione innym podmiotom.Spółka zadała pytanie, czy powierzchnia użytkowa części wspólnych oraz pomieszczeń administracyjnych stanowi powierzchnię użytkową objętą podatkiem dochodowym z budynków? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów