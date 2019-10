Instalacja fotowoltaiczna na budynku letniskowym z ulgą w PIT?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnik może odliczyć instalację fotowoltaiczną wykonaną na budynku letniskowym, spełniającym definicję budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Odliczeniu podlega jedynie kwota, która została pokryta z własnych środków, a nie dotacji z gminy - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 18.10.2019 r. nr 0112-KDIL3-2.4011.325.2019.2.JK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. manfredxy - Fotolia.com Budynek letniskowy też uprawnia do ulgi w PIT? Fotowoltaikę można rozliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej, o ile instalacja ma dotyczyć budynku jednorodzinnego (w tym także letniskowego). Należy jednak pamiętać, że odliczeniu nie podlegają wydatki na taką instalację pokryte nie przez Kowalskiego, a gminę.

Wnioskodawczyni z mężem jest właścicielem działki letniskowej, na której stoi budynek letniskowy . Spełnia on jednak wymagania budynku mieszkalnego , a więc jest budynkiem wolnostojącym służącym do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, stanowiącym konstrukcyjnie samodzielną całość. Budynek ten służy do realizacji celów mieszkaniowych zainteresowanej.W lipcu 2019 r. małżonkowie zakupili i zamontowali na dachu tego budynku instalację fotowoltaiczną . Cała instalacja kosztowała 25.650 zł, z czego 4.000 zł sfinansowała gmina. Wydatek ten nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodu. Wnioskodawczyni uzyskuje dochody opodatkowane skalą podatkową.Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy jako współwłaściciel budynku może skorzystać z ulgi podatkowej w roku 2019 na materiały i wykonanie instalacji fotowoltaicznej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów