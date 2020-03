Projektowanie systemów informatycznych na ryczałcie ewidencjonowanym?

Przychody ze świadczenia usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0 oraz usług związanych z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.11.0, są opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 03.03.2020 r. nr 0114-KDIP3-2.4011.693.2019.2.MJ.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Czy w branży informatycznej można płacić ryczałt ewidencjonowany wg 8,5% stawki podatku? Okazuje się że tak, ale tylko w odniesieniu do wybranych czynności, jak np. projektowanie i rozwój technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Doradztwo i usługi związane z samym oprogramowaniem to natomiast 17% podatek.

Wnioskodawczyni zamierza otworzyć działalność gospodarczą w ramach której będą świadczone następujące usługi:• projektowanie, testowanie i prototypowanie nowych elementów interfejsu,• ulepszanie istniejącego interfejsu,• zbieranie wymagań i zarządzanie projektami UX,• proponowanie rozwiązań i szacowanie wymaganych zasobów,• tworzenie specyfikacji przy współpracy z managerami produktów i deweloperami,• nadzorowanie wdrożenia rozwiązań,• zbieranie informacji o potrzebach użytkownika i działaniu produktu ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych.Będzie to działalność związana z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych , sklasyfikowaną pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 oraz działalność związaną z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania sklasyfikowaną pod symbolem PKWiU 62.01.11.0. Działalność prowadzona przez wnioskodawczynię nie będzie świadczyć usług związanych z oprogramowaniem sklasyfikowanych pod PKWiU ex 62.01.1. Wnioskodawczyni zamierza skorzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym . Zadała pytanie, jaka stawka tego podatku będzie miała zastosowanie do wymienionych usług? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów