Ulga IP BOX: ewidencję księgową trzeba prowadzić na bieżąco

Sporządzenia odrębnej ewidencji dopiero na potrzeby skorzystania z IP Box, tj. po zakończeniu roku podatkowego, nie wypełnia przesłanki z art. 30cb ust. 1 i 2 ustawy o PIT. Rzetelne dokumentowanie, monitorowanie wszystkich operacji finansowych dotyczących IP BOX nie może bowiem polegać na zaewidencjonowaniu i wyodrębnieniu ich na koniec okresu rozliczeniowego - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10.03.2020 r. nr 0113-KDIPT2-3.4011.102.2020.1.ST.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca w ramach prowadzonej firmy tworzy programy komputerowe na rzecz podmiotów zlecających usługi informatyczne . W ramach zawartych umów wnioskodawca jest zaangażowany w tworzenie programów pozwalających na zaawansowaną analizę danych posiadanych przez zleceniodawców. W programach tych używane są zaawansowane metody przetwarzania danych, takie jak: cyfrowe przetwarzanie sygnałów (…), uczenie maszynowe (…), w tym sieci neuronowe, a także automatyzacja procesu uczenia wymienionych algorytmów. Oprogramowanie pozwala zleceniodawcy ograniczyć czas potrzebny na analizę danych klientów, która jak dotąd odbywała się w sposób konwencjonalny i wymagała dużego nakładu pracy. Nowoczesne technologie przetwarzania danych pozwalają na usprawnienie tego procesu, znaczną automatyzację i zwiększenie dokładności prognoz. Wyniki analiz przeprowadzonych przy użyciu ww. programów stanowią produkt sprzedawany dalej przez zleceniodawcę.Do zadań wnioskodawcy należy:• tworzenie programów komputerowych na potrzeby zarządzania dużymi danymi spółki,• analizowanie danych i budowanie modeli matematycznych w celu optymalizacji i rozwoju produktów, technik telemarketingowych i strategii biznesowych,• ocenianie skuteczności i dokładności nowych źródeł danych i technik ich gromadzenia,• wykorzystanie modelowania predykcyjnego w celu zwiększenia i zoptymalizowania pozytywnego doświadczenia klientów, generowania przychodów, identyfikowania reklam i innych wyników biznesowych,• przeprowadzanie analiz „ad hoc” oraz przedstawianie ich wyników w klarowny sposób,• gwarantowanie bezpieczeństwa opracowanego oprogramowania komputerowego,• gwarantowanie bezpieczeństwa przechowywania wszelkich danych poufnych,• administrowanie i pisanie programów komputerowych na potrzeby baz danych oraz systemów zarządzania.Oprogramowanie wytworzone przez wnioskodawcę podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarta umowa przewiduje, że wnioskodawca przenosi na zamawiającego wszelkie prawa autorskie do stworzonych w wykonaniu umowy utworów.Oprogramowanie to jest wytwarzane w ramach prowadzonej działalności rozwojowej wnioskodawcy. Prowadzone prace bazują na indywidualnych, autorskich pomysłach, czasami uwzględniając jedynie ogólne wytyczne, co do zastosowania, czy też funkcjonalności projektowanego oprogramowania przekazane przez zleceniodawcę. Wytworzone programy komputerowe korzystają z algorytmów zaprojektowanych w całości od podstaw lub są stworzone na podstawie już znanych rozwiązań, które zostały ulepszone i połączone w niekonwencjonalny, niespotykany wcześniej sposób. Oprogramowanie stworzone w ten sposób jest wielostopniowym strumieniem przetwarzania danych.Wnioskodawca na potrzeby rozliczeń podatku dochodowego prowadzi księgę przychodów i rozchodów. Będzie też prowadzić odrębną ewidencję na potrzeby ulgi IP-BOX. W 2019 r. wnioskodawca nabył dysk sieciowy w celu przechowywania danych potrzebnych do zbudowania modeli statystycznych dla zleceniodawcy, gotowych modeli oraz okresowego tworzenia kopii zapasowych środowiska programistycznego. Zainteresowany zadał pytanie, czy będzie mógł uznać zakup dysku sieciowego jako kosztu na rzecz prowadzonej działalności, bezpośrednio związanej z kwalifikowanym IP (współczynnik a we wskaźniku nexus), przy spełnieniu warunków formalnych dotyczących prowadzenia ewidencji księgowej, zgodnie z art. 30cb UPDOF? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów