Ulga IP Box wyklucza daninę solidarnościową?

Najbardziej zamożni Polacy po raz pierwszy zobowiązani są do zapłaty dodatkowego podatku, tzw. daniny solidarnościowej, który wynosi 4 proc. od dochodu przekraczającego 1 000 000 zł (art. 30h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej jako: ustawa o PDOF). Daninę solidarnościową należy zapłacić i wykazać w dedykowanej deklaracji DSF-1, którą składa się we właściwym urzędzie skarbowym do końca kwietnia.

Programiści z własną firmą nie zapłacą daniny solidarnościowej Z końcem kwietnia 2020 r. upływa termin zapłaty daniny solidarnościowej przez najbogatszych. Podatek wynosi tutaj 4% od uzyskanego w 2019 r. dochodu przekraczającego 1 mln zł. Daniny tej nie zapłacą jednak podatnicy korzystający z ulgi na IP BOX. Dochody takie nie zostały bowiem wymienione w kręgu objętych nowym obciążeniem.

Mając na uwadze powyższe, najbogatsi podatnicy którzy osiągają dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tj. np. ze sprzedaży: patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, wzorów leczniczych, prawa z rejestracji produktu leczniczego i produktu weterynaryjnego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub z autorskiego prawa do programu komputerowego, opodatkowany według zasad, o których mowa w art. 30ca ust. 2 omawianej ustawy, nie będą zobowiązani do zapłaty daniny solidarnościowej. Programiści i przedsiębiorcy osiągający dochody z wyżej wymienionych tytułów nie zostali bowiem uwzględnieni przez ustawodawcę za zobowiązanych do poniesienia daniny solidarnościowej.

Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na tworzeniu i rozwijaniu autorskiego innowacyjnego oprogramowania i sprzedaży licencji na jego użytkowanie opodatkowaną na podstawie art. 30ca ustawy o PDOFTakie stanowisko potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14 lutego 2020 r. (0112-KDIL2-1.4011.110.2019.1.AMN).Za prawidłowością powyższego stanowiska przemawia przede wszystkim zamknięty katalog dochodów podlegających daninie solidarnościowej, w którym nie zostały wymienione dochody uzyskane na podstawie art. 30ca przywoływanej ustawy, bowiem jak wynika z art. 30h ust. 2 - podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f po ich pomniejszeniu o kwoty odliczone od tych dochodów, wymienione w art. 30h ust. 2 przywoływanej ustawy.Jak wskazał dyrektor KIS w przywołanej interpretacji indywidualnej