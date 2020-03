Prowadzenie firmy = rozliczanie kosztów rzeczywistych

Przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje pracę twórczą - projektowanie nowych maszyn, przy ustalaniu dochodu tej działalności uwzględnia koszty rzeczywiście poniesione, a nie koszty 50% - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19.03.2020 r. nr 0115-KDIT1.4011.110.2019.3.MK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com Twórca z firmą bez 50% kosztów podatkowych Twórcy do przychodów uzyskiwanych z rozporządzania prawami majątkowymi mogą stosować 50% koszty uzyskania przychodu. Wyjątkiem jednak jest sytuacja, gdy przychody te są uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - tutaj bowiem w rachunku podatkowym uwzględnia się koszty rzeczywiste.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na własne nazwisko, w ramach której głównie projektuje nowe maszyny (maszyny prototypowe, nowe rozwiązania bądź ulepszenia techniczne - często podlegające zgłoszeniu do Urzędu Patentowego RP, a następnie ochronie patentowej).Przy wykonywaniu projektu sprawuje on nadzór audytorski nad jego realizacją, w tym przygotowuje założenia techniczne i technologiczne, opracowuje dokumentację, prowadzi kontrolę nad przebiegiem projektu, jego testowaniem i próbnych uruchomieniach, jak tez przygotowuje wnioski dla urzędu patentowego.Wnioskodawca zadał pytanie, czy może skorzystać z ulgi dla twórców i odliczyć 50% kosztów uzyskania przychodów od podstawy opodatkowania w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej lub rozwojowej i przeniesieniem praw autorskich na zamawiającego (w tym prawa do własności intelektualnej: patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych itp., które są skutkiem tego projektu)? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów