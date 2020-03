Odliczenie VAT od naprawy powypadkowej samochodu z AC

Wypadki samochodowe nie są rzadkością. Często dotyczą one też osobowych samochodów firmowych, w tym objętych dobrowolnym ubezpieczeniem AC. Jak remont takiego samochodu rozliczyć w podatku VAT?

Z limitem czy bez?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28 grudnia 2017 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.798.2017.1.AW wyjaśnił:



„(…) Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wskazano we wniosku – jest Pan podatnikiem VAT czynnym i przedmiotowy samochód osobowy wykorzystuje dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, to przysługuje Panu prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktur dokumentujących naprawę tego samochodu - z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy - niezależnie od faktu, iż zapłaty części należności za ww. faktury dokonał ubezpieczyciel.(…)”

Firmowy samochód uległ wypadkowi? Pamiętaj, że od jego remontu możesz odliczyć VAT. podatek tutaj rozlicza się tak samo, jak przy wydatkach na jego bieżącą eksploatację. Na prawo do odliczenia VAT nie wpływa też fakt pokrycia kosztu remontu z polisy ubezpieczeniowej.

Moment odliczenia VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera szczególnych regulacji, które wprost odnosiłyby się do odliczenia VAT od wydatków na naprawę samochodu osobowego, które to są pokrywane w całości lub części z polisy ubezpieczeniowej. W związku z powyższym należy tutaj stosować takie same rozwiązania, jak przy naprawie finansowanej ze środków własnych.Powyższe oznacza, że w przypadku naprawy samochodu wykorzystywanego do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT od tego typu wydatków. Niestety w przypadku samochodów osobowych należy pamiętać o dodatkowym ograniczeniu. Mianowicie podatnicy mogą tutaj co do zasady odliczyć tylko 50% kwoty VAT wynikającego z faktur zakupowych związanych z takim remontem.Wyjątkiem są samochody służące wyłącznie działalności gospodarczej. W ich przypadku bowiem odliczenie VAT może wynosić 100%. Niemniej aby z takiej możliwości skorzystać, podatnik musi zaprowadzić dodatkową dokumentację, która wykluczy użytek inny, aniżeli służbowy (tj. zgłosić samochód fiskusowi na formularzu VAT-26, sporządzić reguły korzystania z samochodu wykluczające użytek prywatny oraz zaprowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, która powyższe potwierdzi).Reasumując, bez względu na sposób finansowania wydatków na remont powypadkowy samochodu (środki własne bądź z polisy), jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany do tzw. celów mieszanych, podatnik może odliczyć 50% kwoty VAT z faktur za jego naprawę. Nie ma tutaj większego znaczenia, czy w przypadku finansowania remontu z polisy, pieniądze trafiły bezpośrednio do warsztatu samochodowego czy też na konto podatnika. Jeżeli samochód służy wyłącznie opodatkowanej działalności gospodarczej, odliczeniu podlega VAT w pełnej wysokości.Jeżeli zaś taki pojazd służy wyłącznie opodatkowanej działalności gospodarczej, odliczeniu podlega VAT w pełnej wysokości.Moment, w którym podatnik uzyskuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, określa się tutaj na zasadach ogólnych. Oznacza to, że podatnik może odliczyć VAT z faktury za okres, w którym w odniesieniu do usługi naprawy (czy też dostawy części) powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy, nie wcześnie niż w rozliczeniu za okres, w którym fakturę otrzymano.Gdyby podatnik nie odliczył VAT w "podstawowym" okresie, może tego dokonać w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.