Odliczenie VAT od zakupów sprzed rejestracji

Jeżeli tylko nabyte towary/usługi służą działalności opodatkowanej – podatnik może odliczyć od nich VAT, nawet gdy dokonał ich jeszcze przed faktyczną rejestracją. Aby jednak uprawnienie to podatnik mógł zrealizować, musi zarejestrować się jako czynny podatnik VAT – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 18.07.2019 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.177.2019.2.MK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Spóźniona rejestracja nie stoi na przeszkodzie w odliczeniu podatku naliczonego od zakupów zrealizowanych przed dopełnieniem tego obowiązku. Aby jednak podatnik mógł VAT odliczyć (nabyć uprawnienie do tego prawa), musi dopełnić formalności w postaci tejże rejestracji.

Wnioskodawca zarejestrował działalność gospodarczą 09.10.2018 r. Czynnym podatnikiem VAT chciał być od samego początku. Jednakże przez swoją niewiedzę nie dokonał obowiązku rejestracji na formularzu VAT-R. Mimo to składał deklaracje. Z uwagi na brak sprzedaży – wykazywał w nich nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następne okresy. Urząd skarbowy również nie wychwycił braku zgłoszenia rejestracyjnego. Zauważono to dopiero przy ubieganiu się o zwrot podatku w deklaracji za kwiecień 2019 r. Powstały brak wnioskodawca chciał naprawić składając zgłoszenie rejestracyjne. Zadał on pytanie, czy pomimo późniejszej rejestracji jako czynny podatnik VAT ma prawo do odliczenia tego podatku na podstawie faktur otrzymanych w okresie poprzedzającym rejestrację? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: