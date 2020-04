Zlecenie wykonania usług to jeszcze nie prowadzenie w Polsce firmy

Niemiecki kontrahent, który jedynie stale zleca polskiej firmie wykonywanie określonych usług, dostarcza jej niezbędny towar, a następnie go odbiera, nie posiada z tego tytułu w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 25.03.2020 r. nr 0113-KDIPT1-2.4012.34.2020.1.JS.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Współpraca unijna nie wymaga rejestracji do VAT Prawodawca unijny w celu ujednolicenia zasad dotyczących miejsca opodatkowania zawieranych transakcji, podał definicję stałego miejsca prowadzenia działalności. Aby takie miejsce powstało, trzeba co do zasady posiadać personel i odpowiednie struktury, które pozwolą w sposób zorganizowany i ciągły prowadzić w danym kraju działalność.

Spółka świadczy usługi magazynowania , prania oraz przetwarzania odzieży roboczej na rzecz niemieckiej spółki. Niemiecki kontrahent kupuje odzież Niemczech, a następnie dostarcza ją do Polski do wnioskodawcy bądź kupuje ją już w Polsce i także dostarcza wnioskodawcy.Polska spółka tak otrzymaną odzież pierze, oznacza kodami kreskowymi czy poddaje przeróbkom krawieckim bądź naszywa emblematy z logo. Następnie odzież jest wywożona do Niemiec przez spółkę niemiecką. Spółka niemiecka nie jest zarejestrowana w Polsce. Nadto wnioskodawca świadczy usługi także dla innych kontrahentów.Zadano pytanie, czy niemiecka spółka posiada w Polsce miejsce prowadzenie działalności gospodarczej a jeśli tak, to świadczone usługi powinny być opodatkowane w Polsce? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów