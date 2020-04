Faktura z VAT przy imporcie usług

Przy nabywaniu usług od kontrahentów spoza terytorium Polski, zarówno z Unii Europejskiej, jak i spoza jej granic, polscy podatnicy zasadniczo nie spodziewają się, aby faktura dokumentująca import usługi zawierała podatek VAT. Niemniej, od czasu do czasu, tego rodzaju faktury się zdarzają, co powoduje u podatników wątpliwość, jak rozliczyć taką transakcję.

usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju , a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e (tj. usługi związane z nieruchomościami), podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 (tzn. nie jest podatnikiem VAT czynnym, ani zwolnionym),

, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e (tj. usługi związane z nieruchomościami), podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 (tzn. nie jest podatnikiem VAT czynnym, ani zwolnionym), usługobiorcą jest: w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b (usługi, dla których miejscem świadczenia jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej) – podatnik VAT (definicja z art. 15), lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, ale zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania jako podatnik VAT UE ; w przypadku transferu bonów jednego przeznaczenia, w przypadku których miejscem świadczenia usług, których te bony dotyczą, jest terytorium kraju - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania jako podatnik VAT UE.



Upraszczając bardzo powyższy przepis, zasadą jest, że polski przedsiębiorca, który nabywa usługi od kontrahenta zza granicy, jest podatnikiem z tytułu takiej transakcji i to na nim ciąży obowiązek jej opodatkowania.

Polski przedsiębiorca, który dokonuje importu usługi , co do zasady, jest z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z tym, polski przedsiębiorca przyjmuje za podstawę opodatkowania całkowitą kwotę wynikającą z faktury.

Polski przedsiębiorca, który dokonuje importu usługi , co do zasady, jest z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług. Wskazuje na to przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej zwanej „ustawą o VAT”), w myśl którego podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:Wobec powyższego, w sytuacji której podatnik otrzyma fakturę z już naliczonym podatkiem, czy to według stawki właściwej dla państwa kontrahenta, czy według stawki polskiej, transakcja i tak podlega opodatkowaniu w Polsce. Natomiast, podstawą opodatkowania w myśl przepisu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT jest (z pewnymi zastrzeżeniami) wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży.Przed rozliczeniem faktury warto natomiast skontaktować się z kontrahentem, aby ten ją skorygował. Albowiem, tego rodzaju faktura jest błędna i polski podatnik niepotrzebnie ponosi dodatkowe koszty, bowiem przez błędne naliczenie podatku VAT , zwiększona zostaje wysokość opodatkowania.