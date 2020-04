Umowa ramowa na świadczenie usług: ważny rachunek bankowy znany fiskusowi

Jednorazową transakcją jest umowa o współpracy, a nie poszczególne wynagrodzenia wypłacane na podstawie faktury VAT. Strony zawartej umowy nie zawierają z dokonaniem nowego zamówienia nowej transakcji, nie składają ponownie oświadczeń woli, lecz po prostu wykonują łączącą je umowę, czyli realizują cały czas tę samą transakcję - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16.04.2020 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.74.2020.1.MS.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Koszty podatkowe: ważna suma płatności wynikających z umowy Zawarta umowa na świadczenie usług to zdaniem fiskusa jedna transakcja. Stąd to jej łączną wartość, a nie wystawiane na jej podstawie poszczególne faktury, należy brać pod uwagę przy określaniu, czy zapłata winna nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego zgłoszonego organom podatkowym, w celu rozpoznania kosztów podatkowych.

Wnioskodawca ( spółka kapitałowa ) planuje nawiązać współpracę z podmiotem świadczącym usługi informatyczne , w zakresie bieżącego wsparcia pracowników spółki w zakresie IT oraz wdrażania oprogramowania, pomocy w doborze sprzętu komputerowego, sieciowego czy biurowego, a także naprawy i serwisu różnego typu urządzeń.W tym celu jest rozważane zawarcie na czas określony (np. rok) ramowej umowy o współpracę, która będzie przewidywała stałą ryczałtową miesięczną stawkę wynagrodzenia na rzecz usługodawcy (czynny podatnik VAT), np. 2.000 zł brutto.Faktyczne czynności wykonywane przez usługodawcę będą dokumentowane wystawianymi co miesiąc fakturami. Możliwe przy tym jest zawarcie w umowie postanowień, zgodnie z którymi należne będzie usługodawcy dodatkowe wynagrodzenie w związku z wykonywaniem ponadplanowych zadań, nieobjętych podstawowym wynagrodzeniem. Dodatkowe wynagrodzenie znajdzie się na tej samej fakturze, co wynagrodzenie podstawowe. Umowa będzie przy tym przewidywać miesięczny okres jej wypowiedzenia.Zadano pytanie, jak w powyższym przypadku rozumieć pojęcie transakcji, o którym mowa w treści art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.)? Czy spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zapłatę za opisane faktury, a dokonaną przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników, o którym w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów