Pokój zagadek (escape room) z 8% stawką VAT

Gdy istota świadczonej usługi polega na zakupie przez kupującego biletu wstępu do pokoju zagadek (Escape room’u), przy czym zakup tego biletu nie łączy się z jakimikolwiek innymi uprawnieniami dla kupującego, nie uprawnia go do skorzystania z innych usług, należy do niej zastosować 8% stawkę VAT - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21.04.2020 r. nr 0111-KDIB3-1.4012.19.2020.2.AB.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca w ramach prowadzonej firmy zajmuje się m.in. prowadzeniem, utrzymaniem i sprzedażą usług wstępu do tzw. pokojów zagadek (Escape room). Na podstawie zakupionego biletu wstępu uczestnik zostaje wpuszczony na określony czas do tematycznie przygotowanego pokoju, wyposażonego w urządzenia, interaktywne instalacje oraz rekwizyty. Jego zadaniem jest rozwiązanie przygotowanych wcześniej zagadek i wydostanie się z pokoju. Za rozwiązanie zagadek uczestnicy nie otrzymują żadnych nagród.Wnioskodawca wyjaśnił przy tym, że wstęp do pokoju zagadek nie łączy się z jakimikolwiek innymi uprawnieniami dla kupującego, nie uprawnia go do skorzystania z innych usług, w tym także usług gastronomicznych Wnioskodawca zadał pytanie, czy sprzedaż usług wstępu do escape room’u podlega opodatkowaniu 8% stawką VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów