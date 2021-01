Stawka VAT na wynajem apartamentu

Wynajem apartamentu na rzecz spółki, która wynajmuje go w celu dalszego podnajmu krótkoterminowego, jest opodatkowany stawką podstawową w wysokości 23% - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 18.01.2021 r. nr 0111-KDIB3-1.4012.773.2020.2.ABU.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Podatek VAT: wynajem apartamentu czy krótkotrwałe zakwaterowanie? Wynajmowanie apartamentu spółce, która dalej podnajmuje go w ramach najmu krótkotrwałego turystom, nie jest usługą zakwaterowania, do której ma zastosowanie 8% stawka VAT. Jest to zwykła usługa najmu obciążona podstawową stawką tego podatku.

W listopadzie 2019 r. wnioskodawca wraz z małżonką nabyli do majątku prywatnego apartament położny na parterze budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na najem krótkoterminowy W listopadzie 2019 r. została też zawarta na okres 10 lat umowa najmu ze spółką „XY”, która organizuje we własnym imieniu podnajem lokalu poprzez pozyskiwanie klientów, ich obsługę, prowadzenie rozliczeń i podejmowanie czynności w celu utrzymania przedmiotu najmu w stanie nadającym się do umówionego użytku. Z zapisów umowy i regulaminu wynika, że jest to najem kilku lub kilkunastodniowy (krótkoterminowy).Spółka zobowiązała się płacić właścicielom apartamentu zmienny czynsz najmu, który stanowi 70% kwoty netto czynszu podnajmu należnego spółce od klientów. Czynsz ten jest płatny na podstawie dwóch faktur wystawianych przez małżonków.Żona wnioskodawcy nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. W związku z tym wystawia fakturę bez VAT. Wnioskodawca jest natomiast czynnym podatnikiem VAT i na wystawionej fakturze za najem dolicza ten podatek w wysokości 23%.Wnioskodawca zadał pytanie, czy stosuje do najmu właściwą stawkę podatku VAT, czy też ta nie powinna wynosić 8%? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów