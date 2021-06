Podatek VAT: Długoterminowy wynajem nieruchomości a krótkoterminowe zakwaterowanie

Na samym wstępie należy wskazać, że w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT) przewidziano zwolnienie od wynajmu nieruchomości na cele mieszkalne. Dokładnie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT stanowi, że usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe - są zwolnione z podatku VAT.

„Nie można w związku z tym przyjąć, że objęte zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT jest także wykorzystywanie budynku (lokalu) mieszkalnego "wyłącznie na cele mieszkaniowe", gdy najemca prowadzący działalności gospodarczą nieodpłatnie udostępnia wynajmowany budynek lub poszczególne lokale zatrudnionym przez siebie pracownikom. W tej sytuacji wynajem nie służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, lecz prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem wynajmowanych lokali. To, że lokale w ramach działalności najemcy mają być nieodpłatnie udostępnione na cele mieszkaniowe nie powoduje, że budynek (lokale) nie są wynajmowane "wyłącznie na cele mieszkaniowe" w rozumieniu powołanego wyżej przepisu. Nie jest to bowiem wykorzystywanie budynku (lokali) dla celów prywatnych.”

Kliknij, aby powiekszyć fot. nanantachoke - Fotolia.com Najem mieszkania czy usługi zakwaterowania? Najem domu czy mieszkania może być zwolniony z VAT, ale tylko wówczas, gdy występuje na własny rachunek i następuje on wyłącznie w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Z założenia zatem powinien to być najem długotrwały, a nie krótkotrwałe zakwaterowanie, które na ogół opodatkowane jest 8% stawką VAT.

świadczenie usług odbywa się na własny rachunek; wynajmowana nieruchomość posiada charakter mieszkalny; sam najem musi zaspokajać cele mieszkaniowe.

usługi hotelarskie związane z zakwaterowaniem;

usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;

usługi świadczone przez pola kempingowe i pola namiotowe.

Warunek wynajmu nieruchomości na cele mieszkalne jest w tym przypadku najistotniejszy. Ze zwolnienia nie skorzystają usługi wynajmu lokali na cele użytkowe i w efekcie zostaną opodatkowane stawką podstawową wynoszącą 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.Następnie sąd podkreślił, że w takim przypadku najem nie zaspokaja potrzeb mieszkaniowych najemców, lecz potrzeby zarobkowe, i w związku z tym usługi nie mogą zostać objęte preferencyjna stawką.Podsumowując, aby wynajem został zwolniony z VAT muszą zostać spełnione łącznie trzy przesłanki:Natomiast, art. 43 ust. 20 ustawy o VAT stanowi, iż powyższe zwolnienie, nie ma zastosowania do usług wymienionych w poz. 47 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (dalej jako załącznik). Załącznik nr 3 do ustawy zawiera wykaz towarów i usług objętych stawką podatku w wysokości 8%, z kolei w pozycji 47 została wskazana grupa PKWiU 55 - usługi zakwaterowania. W tym właśnie miejscu następuje rozróżnienie tych dwóch typów usług.Jako usługi zakwaterowania objęte stawka 8% w PKWiU został wymienione, między innymi:Powyższe wskazuje, że usługi zakwaterowania, na ogół służą zaspokojeniu celów rekreacyjnych, turystycznych czy nawet biznesowych, a nie – jak długoterminowy wynajem – celów mieszkaniowych.Jeżeli natomiast podatnik nie jest pewien jak zaklasyfikować świadczone usługi najmu, posiada możliwość wystąpienia do Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS), która to określi klasyfikacje PKWiU usługi, a co za tym idzie wskaże poprawną stawkę podatku VAT.