Podatek od najmu w 2024 roku: czy będą duże zmiany?

Nowy rok często przynosi zmiany podatkowe. Sprawdzamy więc, czy podatek od najmu w 2024 roku ulegnie zmianom pod względem zasad naliczania i poboru. To pytanie wydaje się jak najbardziej zasadne, bo rok 2023 przyniósł dość istotne zmiany związane z zasadami opodatkowania wynajmu. Pod pojęciem "podatku od najmu" należy rozumieć nie tylko podatek dochodowy. W 2024 r. wynajmujący zapłacą również wyższy podatek od nieruchomości.

Początek roku 2024 nie przyniósł istotnych zmian w zakresie opodatkowania czynszów. Podatek dochodowy PIT od wpływów z wynajmu na razie będzie naliczany tak samo jak rok wcześniej.

Z dużymi zmianami podatkowymi mieliśmy do czynienia w 2023 r. Wystarczy wymienić definitywny zakaz rozliczania amortyzacji lokali mieszkalnych i ograniczenie sposobu rozliczeń w najmie prywatnym tylko do ryczałtu ewidencjonowanego.

Jeżeli analizujemy podatek od najmu w 2024 roku, to nie można zapominać o wzroście podatku od nieruchomości. Zmieniła się bowiem zarówno stawka „mieszkaniowa”, jak i komercyjna.

Ostatnio wiele mówi się o podatku katastralnym od wynajmowanych mieszkań, ale na razie wprowadzenie takiej daniny jest mało prawdopodobne.

Podatek od najmu: 2024 r. pod znakiem stabilizacji przepisów

Zmiany mogą być odczuwalne w podatku od nieruchomości

budynki mieszkalne oraz ich części - 1,15 zł/mkw. (poprzednio - 1,00 zł/mkw.)

budynki oraz ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - 33,10 zł/mkw. (poprzednio - 28,78 zł/mkw.)

grunty pozostałe (w tym związane z własnością lokali) - 0,71 zł/mkw. (poprzednio - 0,61 zł/mkw.)

grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na kwalifikację w EGIB) - 1,34 zł/mkw. (poprzednio - 1,16 zł/mkw.)

Podatek katastralny na razie jest bardzo mało prawdopodobny

Z tego artykułu dowiesz się:Jeżeli chodzi o dochodowy/przychodowy podatek od najmu w 2024 roku, to można powiedzieć, że dla właścicieli mieszkań pod wynajem są dwie wiadomości - dobra i zła. Dobra jest taka, że rząd nie zaostrzył zasad opodatkowania najmu. Zła wiadomość wiąże się natomiast z faktem, że nie wprowadzono również zmian korzystnych dla wynajmujących mieszkania. Można zatem powiedzieć, że rok 2024 (przynajmniej na początku) będzie upływał pod znakiem podatkowej stabilności.- przewiduje Magdalena Markiewicz, ekspertka portalu NieruchomosciSzybko.pl.Dla wielu właścicieli mieszkań pod wynajem stabilizacja przepisów jest ważna, bo 2023 r. przyniósł liczne zmiany. Wystarczy wymienić ograniczenie możliwości rozliczania się w najmie prywatnym tylko do ryczałtu i wprowadzenie pełnego zakazu amortyzacji mieszkań pod wynajem. Te ubiegłoroczne zmiany były niekorzystne dla właścicieli wynajmowanych mieszkań. Negatywnych dla podatników modyfikacji przepisów nie skompensowała inna zmiana.- wyjaśnia Magdalena Markiewicz, ekspertka portalu NieruchomosciSzybko.pl.Podatek od najmu wiąże się nie tylko z opodatkowaniem dochodów/przychodów. Warto również pamiętać o podatku od nieruchomości. Taką daninę muszą płacić też właściciele mieszkań pod wynajem. Maksymalne stawki podatku od nieruchomości stosowane przez większość gmin, w 2024 roku zmieniły się następująco:Duża procentowa zmiana stawek podatkowych względem 2023 r. to rezultat wysokiej inflacji z pierwszej połowy minionego roku. W ramach pocieszenia dla części podatników, warto wspomnieć o Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2023 r. (sygnatura akt: III SA/Wa 1346/23). W tym orzeczeniu znajdziemy sugestię, że mieszkanie wynajmowane przez firmę (nie tylko duży fundusz PRS), powinno być objęte niższą stawką (obecnie do 1,15 zł/mkw.).- dodaje Magdalena Markiewicz, ekspertka portalu NieruchomosciSzybko.pl.W ramach podsumowania, warto odnieść się do tematu związanego z podatkiem katastralnym . Od pewnego czasu do wynajmujących docierają bowiem informacje o możliwości wprowadzenia takiej daniny. Jednakże poza kwestiami natury politycznej (brak poparcia w rządzie), istnieją również trudności administracyjne. Są one związane z przeciągającymi się pracami nad ukończeniem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) oraz niską jakością danych w ewidencji gruntów i budynków. Ze względu na wspomniane problemy, wprowadzenie typowego, powszechnego podatku katastralnego od wartości nieruchomości będzie niemożliwe w najbliższych latach.- podsumowuje Magdalena Markiewicz, ekspertka portalu NieruchomosciSzybko.pl.