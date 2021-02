Pierwsze zasiedlenie jako przesłanka zwolnienia z VAT

W świetle ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) sprzedaż nieruchomości stanowi odpłatną dostawę towarów i na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 podlega opodatkowaniu. Nie zawsze jednak transakcja zbycia nieruchomości będzie rodziła po stronie nabywcy obowiązek odprowadzenia podatku. Przykładowo, zwolniona z opodatkowania, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, została dostawa budynków, budowli oraz ich części. Zwolnienie to doznaje jednak pewnych ograniczeń i nie znajduje zastosowania w odniesieniu do dostaw odbywających się w ramach pierwszego zasiedlenia lub w okresie dwóch następujących bezpośrednio po nim lat.

wybudowaniu lub

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Przez „oddanie do użytkowania” należy przy tym rozumieć prawo do korzystania z budynków w każdej formie, nie tylko użytkowanie, o którym mowa w art. 252 Kodeksu cywilnego, polegające na obciążeniu rzeczy prawem do jej używania i pobierania jej pożytków. Będzie nim zatem również sprzedaż, dzierżawa czy najem (wyrok NSA z 26.09.2018 r., sygn. akt I FSK 1854/16; wyrok NSA z 30.10.2014 r., sygn. akt I FSK 1545/13).

O ulepszeniu mówimy wtedy, kiedy w jego ramach dochodzi do istotnych zmian w zakresie wykorzystania lub warunków zasiedlenia budynku (wyrok NSA z 23.11.2017 r., sygn. akt I FSK 312/16). Chodzi zatem o takie zmiany, które z założenia mają zwiększyć wartość użytkową lub techniczną środka trwałego, przystosować go do wykorzystania w innym celu niż jego pierwotne przeznaczenie lub nadać mu inne cechy użytkowe (Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej w interpretacji z 26.08.2019 r., znak: 0114-KDIP1-1.4012.355.2019.1.JO).

W celu ustalenia czy transakcja, której przedmiotem jest nieruchomość budynkowa będzie zwolniona z VAT czy też nie, konieczne jest odniesienie się do pojęcia „ pierwszego zasiedlenia ”, którego legalna definicja zawarta została w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Zgodnie z nim, pierwsze zasiedlenie rozumieć należy jako oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:W ramach ciekawostki warto przypomnieć, że przywołana definicja pierwszego zasiedlenia zmieniona została nowelizacją ustawy o VAT z 2019 r., która uchwalona została jako konsekwencja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16.11.2017 r. wydanego w sprawie C-308/16 stwierdzającego o niezgodności polskiej definicji z przepisami unijnymi. Doszło wówczas do rozszerzenia omawianego pojęcia i objęcia jego znaczeniem również oddania do użytkowania w ramach czynności innych niż podlegających opodatkowaniu oraz rozpoczęcia użytkowania na potrzeby własne.Z pierwszym zasiedleniem mamy do czynienie zarówno przy oddaniu nieruchomości budynkowej do użytkowania bezpośrednio po jej wybudowaniu jak i każdorazowo po jej ulepszeniu, pod warunkiem, że poniesione w związku z nim wydatki stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej nieruchomości. Powstaje pytanie, kiedy tak właściwie dochodzi to owego ulepszenia. Termin ten odwołuje do przepisów ustawy o podatku dochodowym, która z kolei mówi o powiększeniu wartości środków trwałych o kwoty poniesione na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację, a także te poniesione na nabycie części składowych lub peryferyjnych. Mowa zatem nie o standardowym remoncie, w ramach którego dochodzi do zmiany koloru ścian czy wymiany zużytych elementów: okien, drzwi czy instalacji.Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że przedmiotowe zwolnienie ma charakter fakultatywny. Jeżeli strony transakcji są zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi oraz przed datą dokonania dostawy złożą właściwemu dla nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie woli, mogą zrezygnować ze zwolnienia i opodatkować transakcję na zasadach ogólnych (art. 43 ust. 10 ustawy o VAT).