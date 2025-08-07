TSUE: nie można automatycznie wykreślać firm z VAT bez dokładnego zbadania nieprawidłowości © wygenerowane przez AI

TSUE uznał, że urzędy skarbowe nie mogą automatycznie wykreślać firm z rejestru VAT wyłącznie za niepłacenie podatku - muszą najpierw zbadać przyczyny i okoliczności naruszeń. Wyrok z kwietnia 2025 roku potwierdza wcześniejsze stanowisko polskich sądów administracyjnych i może uchronić tysiące przedsiębiorców przed drastycznymi konsekwencjami pochopnych decyzji fiskusa. To szczególnie istotne dla firm przeżywających trudności płatnicze czy zaangażowanych w spory z kontrahentami, które dotychczas ryzykowały utratę statusu podatnika VAT nawet w przypadku uzasadnionych opóźnień w rozliczeniach.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie przesłanki musi zbadać urząd skarbowy przed wykreśleniem firmy z rejestru VAT.

Dlaczego TSUE zakazał automatycznego wykreślania podatników VAT bez analizy okoliczności naruszeń.

Na czym polega ochrona podatników wynikająca z wyroku TSUE z kwietnia 2025 roku.

Jakie mogą być konsekwencje wykreślenia firmy z rejestru VAT dla przedsiębiorców i rynku.

Wykreślenie z rejestru VAT

Wykreślenie może narazić firmę na straty finansowe

Proces z kontrahentem o niezapłacone faktury

Czy organy powinny badać okoliczności towarzyszące nieuregulowaniu VAT?

Organy muszą dokładnie przeanalizować zachowanie podatnika

Podsumowanie

