Pobierasz dwa świadczenia z różnych instytucji? Złóż ZUS EPD-18 do 31 grudnia

Do 31 grudnia osoby pobierające równocześnie świadczenie z ZUS i z KRUS powinny złożyć druk EPD-18, czyli wniosek o niestosowanie kwoty zmniejszającej podatek przy emeryturze czy rencie - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek taki muszą też złożyć osoby samotnie wychowujące małoletnie dziecko, które osiągają dochody z pracy i z renty rodzinnej.

Każdy organ rentowy, w tym ZUS z urzędu obniża zaliczkę na podatek o kwotę zmniejszenia. Podatnikowi przysługuje 12 takich ulg w roku, czyli po 425 zł miesięcznie, maksymalnie 5100 zł za 12 miesięcy. W sytuacji gdy senior pobiera jednocześnie emeryturę z ZUS i innego organu rentowego np. KRUS i nie złoży w jednej z tych instytucji wniosku o niestosowanie kwoty zmniejszającej podatek, to obie instytucje będą zmniejszać podatek i przy rozliczeniu rocznym powstanie niedopłata podatku w kwocie do 5100 zł, którą trzeba będzie zwrócić do Urzędu Skarbowego – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Renta rodzinna i pensja

Wniosek ZUS EPD-18 należy złożyć do 31 grudnia po to, aby nie powstała niedopłata podatku w kwocie do 5100 zł w rozliczeniu podatku za 2022 rok.Aby tego uniknąć, warto złożyć w jednej instytucji albo ZUS (druk EPD-18), albo KRUS wniosek o niestosowanie kwoty zmniejszającej podatek. Wówczas przy jednym świadczeniu nie będzie stosowana ulga, świadczenie będzie co prawda niższe o 425 zł, ale nie trzeba będzie zwracać pieniędzy do Urzędu Skarbowego.Podobnie się ma w sytuacji osoby samotnie wychowującej dziecko, która ma dochody z pracy i dochody z renty rodzinnej na małoletnie dziecko. Aby nie powstała niedopłata podatku, powinna poinformować albo pracodawcę o dochodach z ZUS, albo oddział ZUS, który wypłaca świadczenie, aby nie stosował kwoty zmniejszenia przy zaliczce od renty dziecka.