Od 2023 roku 1,5 procent podatku na organizacje pożytku publicznego

Polski Ład zwiększył wysokość odpisu od podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, z 1% na 1,5%. Wyższy odsetek obowiązuje już w zeznaniach PIT za 2022 r. Termin ich składania upłynie 2 maja 2023 r. Przewiduje się, że w tym roku osób przekazujących część podatku może być mniej niż w poprzednich latach.

Obniżenie podatku, zwiększenie stawki odpisu

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wpływy z odpisu 1% podatku dla OPP W ostatnich latach nastąpił wzrost liczby podatników przekazujących część swojego podatku na OPP. W 2022 roku z 1% podatku OPP otrzymały 1 114 mln zł od niemal 16 mln podatników. Średnia wartość przekazanego podatku wyniosła 70 zł. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Przekazanie 1,5% podatku jest proste – wystarczy w odpowiedniej rubryce formularza PIT wpisać numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego. Dodatkowo można też wskazać cel szczegółowy przekazywanych środków. Dzięki temu to podatnik decyduje jakiemu podmiotowi i na jakie działania przekazuje swoje 1,5% podatku. Środki dotrą do organizacji bezpośrednio z budżetu państwa. Zmiana zwiększająca wysokość podatku należnego z PIT z 1% na 1,5% weszła w życie 1 lipca 2022 r. Była to odpowiedź na apel m.in. samych organizacji pożytku publicznego, które obawiały się znacznego zmniejszenia wpływów w związku z obniżeniem podatków. Większość PIT-ów, z których odlicza się 1,5% podatku dotyczy bowiem skali podatkowej, z której korzystają m.in. pracownicy i przedsiębiorcy.Od 2022 r. skala przeszła rewolucję – znacznie obniżono stawki progów podatku dochodowego. Obecnie dochody do 30 tys. zł są wolne od opodatkowania, pułap 90 tys. zł opodatkowany jest stawką 12% zamiast dotychczasowych 17%, a po przekroczeniu poziomu 120 tys. zł dochodu trzeba zapłacić 32% podatku.W ostatnich latach nastąpił wzrost liczby podatników przekazujących część swojego podatku na OPP. W 2022 roku z 1% podatku OPP otrzymały 1 114 mln zł od niemal 16 mln podatników. Średnia wartość przekazanego podatku wyniosła 70 zł. Jednak w 2023 roku można spodziewać się, że trend ten się zatrzyma, m.in. w związku z tym, że pracownik, który otrzymywał w 2022 r. wynagrodzenie minimalne, nie będzie musiał płacić podatku. Może więc okazać się, że zmniejszy się liczba podatników przekazujących środki, chociaż nie kwota, dzięki zwiększeniu odsetka do 1,5%.Przykładowo, osoba ze średnim wynagrodzeniem brutto w wysokości 6 tys. zł miesięcznie zgodnie z nowymi przepisami zapłaci za 2022 rok 3492 zł podatku. Odpis 1% wyniósłby wówczas 47,16 zł, a 1,5% - 52,38 zł. Należy więc przyjąć, że podniesienie o 0,5 punktu procentowego wysokości odliczanego podatku na OPP przy przeciętnym wynagrodzeniu 6 tys. zł nie spowoduje zmniejszenia wartości środków płynących do wspieranych podmiotów.