Ponad miliard złotych z 1% PIT za 2021 r. Znamy kwoty, jakie otrzymały poszczególne OPP.

Ponad miliard złotych - tyle w 2022 r. Polacy przekazali organizacjom pożytku publicznego (OPP) z rozliczenia 1 procenta PIT za 2021 r. Wsparcie przekazało 15,9 mln podatników. Przeciętna kwota przekazana na rzecz tych organizacji przez jednego podatnika wyniosła 70 zł.

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" – 210 537 711,73 zł

Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym – 56 546 643,10 zł

Fundacja Siepomaga – 54 371 589,65 zł

Wykaz 30 organizacji OPP, które otrzymały najwyższe kwoty z 1% PIT za 2021 rok:

L.p. Numer KRS Nazwa organizacji pożytku publicznego Kwota w zł 1. 0000037904 FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ" 210 537 711,73 2. 0000270809 AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM 56 546 643,10 3. 0000396361 FUNDACJA SIEPOMAGA 54 371 589,65 4. 0000186434 FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SŁONECZKO" 48 327 148,16 5. 0000387207 FUNDACJA "SERCA DLA MALUSZKA" 29 015 000,39 6. 0000030897 FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 19 008 288,41 7. 0000564708 FUNDACJA SENSORIA 15 594 438,85 8. 0000285433 FUNDACJA DZIECIOM "POMAGAJ" 13 818 629,27 9. 0000382243 FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM CHORYM "KAWAŁEK NIEBA" 12 881 881,43 10. 0000270261 FUNDACJA STUDENCKA "MŁODZI - MŁODYM" 11 258 097,31 11. 0000266644 FUNDACJA SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ 10 232 706,85 12. 0000338878 "DOBRO POWRACA - FUNDACJA NA RZECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE" 9 418 393,41 13. 0000127075 FUNDACJA JIM 9 317 222,13 14. 0000086210 FUNDACJA "NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ" 8 901 415,91 15. 0000308316 FUNDACJA "ZŁOTOWIANKA" 8 878 581,57 16. 0000050135 DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA 8 656 827,10 17. 0000136833 POLSKA AKCJA HUMANITARNA 8 253 130,30 18. 0000069730 OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" 8 227 130,74 19. 0000116212 ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 7 532 988,77 20. 0000151511 "FUNDACJA DZIECIOM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM - AGNIESZKA" 7 337 253,42 21. 0000154454 TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 7 175 828,36 22. 0000338389 FUNDACJA SEDEKA 6 788 940,31 23. 0000241411 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI ZE ZŁOŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ "POTRAFIĘ WIĘCEJ" 6 294 876,33 24. 0000152204 FUNDACJA FRANKOR 6 000 973,37 25. 0000070098 STOWARZYSZENIE NA TAK 5 862 433,44 26. 0000024181 FUNDACJA DR CLOWN 5 846 501,93 27. 0000014124 FUNDACJA TVN 5 761 495,32 28. 0000435915 INSTYTUT WSPARCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 5 621 203,27 29. 0000321541 FUNDACJA NA RZECZ POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "NOWA NADZIEJA" Z SIEDZIBĄ W KALISZU 5 558 049,91 30. 0000135921 FUNDACJA POLSAT 5 314 707,31

skali podatkowej (PIT-36, PIT-36S, PIT-37),

19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36L, PIT-36LS),

19% stawki podatku od dochodów z zysków kapitałowych (PIT-38),

19% stawki podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39),

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28, PIT-28S),

19% stawki od dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej (PIT-CFC oraz w oświadczeniu o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP).

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Lista 30 organizacji OPP, które otrzymały najwyższe kwoty Najwyższe sumy w ramach akcji 1% otrzymały: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" (210 537 711,73 zł), Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym (56 546 643,10 zł) oraz Fundacja Siepomaga (54 371 589,65 zł). Kliknij, aby przejść do galerii (3)

W 2022 r. 1 procent należnego podatku z rozliczenia za 2021r. dokonało 15,9 mln podatników. To 0,6 mln więcej niż rok temu. OPP otrzymały łącznie środki w wysokości 1 114 mln zł. To o 141 mln zł więcej niż w 2021 r. Przeciętna kwota przekazana przez jednego podatnika na rzecz tych organizacji wyniosła 70 zł.Kwoty na rzecz 1 procenta podatku PIT rosną z roku na rok. Przykładowo w 2016 r. Polacy przekazali OPP 619 mln zł, w 2022 r. to już kwota prawie dwukrotnie wyższa wynosząca aż 1 114 mln zł.W rozliczeniu za 2021 r. wśród OPP największe sumy w ramach 1 procenta przekazane zostały na konta organizacji:Przekazania środków z tytułu 1 procenta należnego podatku z rozliczenia za 2021 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonywali, tak jak w roku ubiegłym, naczelnicy urzędów skarbowych. Robili to na podstawie wniosków podatników zawartych w zeznaniach podatkowych, w których opodatkowanie następuje według:Nowe przepisy, które weszły w życie od 1 lipca 2022 r. w ramach #NiskiePodatki zmieniły zasady przekazywania części podatku na rzecz OPP. Po zmianach w przyszłym roku zamiast 1 procenta będzie można przekazać 1,5 procenta.