Znamy kwoty dla OPP przekazane w 2023 r. Rekordzista otrzymał ponad 288 mln zł

W 2023 roku wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego za rok 2022 osiągnęły rekordową wartość 1 miliarda 530 milionów złotych - poinformowało Ministerstwo Finansów. Jednocześnie odnotowano spadek liczby podatników przekazujących 1,5% swojego podatku na OPP. W związku z tym średnia kwota przekazywanego odpisu wzrosła z 70 złotych w 2022 do 121 złotych w 2023 roku.

1% / 1,5% dla Organizacji Pożytku Publicznego przekazane w latach 2020 - 2023 Łączna kwota przekazana w ramach 1,5% wzrosła o ponad 37% więcej w porównaniu z kwotą przekazaną za rok 2022. Liczba podatników, którzy przekazali darowiznę, zmniejszyła się o 21%.

Liczba podatników wg województw W 2023 r. przekazania 1,5% należnego podatku, wynikającego z rozliczenia za 2022 r., na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonało 12,7 mln podatników.

Kwota 1,5% należnego podatku wg województw Wykaz kwot 1,5% należnego podatku przekazanego OPP w układzie terytorialnym kraju - według województw (miejsca zamieszkania podatnika, który złożył wniosek o przekazanie 1,5% należnego podatku na rzecz OPP i został on zrealizowany).

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” (288 652 814,63 zł)

Fundacja Siepomaga (93 558 918,56 zł)

Fundacja Avalon (79 797 245,39 zł)

Wykaz 30 OPP, które otrzymały najwyższe kwoty W skali całego kraju największe kwoty z tytułu 1,5% podatku za 2022 r. trafiły na rachunki bankowe organizacji: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" (288.652.814,63 zł), Fundacja Siepomaga (93.558.918,56 zł), Fundacja Avalon (79.797.245,39 zł).

podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-36, PIT-36S, PIT-37),

podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36L, PIT-36LS),

podatku od dochodów z zysków kapitałowych (PIT-38),

podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39),

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28, PIT-28S),

dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej (PIT-CFC) oraz w oświadczeniu o przekazaniu 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP).

To, co przewidywaliśmy w zeszłym roku i obserwowaliśmy już na początku bieżącego roku, stało się faktem – spadła liczba podatników, którzy przekazali 1,5% podatku na organizacje pożytku publicznego, ale łączna przekazana kwota wzrosła.Omawiane zjawisko jest następstwem faktu, że nie wszyscy podatnicy byli zobligowani do płacenia podatku w 2022 roku. Osoby zarabiające minimalne wynagrodzenie, które nie osiągały dochodu przekraczającego kwotę wolną, nie płaciły podatku dochodowego i tym samym nie mogły przekazać 1,5% na cele wybranej organizacji pożytku publicznego . Obecnie takich osób jest więcej niż 3 miliony, a w roku 2021 było to 1,5 miliona. Obserwujemy więc znaczący wzrost liczby podatników zarabiających minimalne wynagrodzenie, którzy w 2022 r. nie zapłacili PIT.Pomimo spadku liczby osób, które mogły dokonać odpisu, łączna kwota przekazana w ramach 1,5% wzrosła z 1 miliarda 115 milionów do 1 miliarda 530 milionów złotych. Jest to o ponad 37% więcej w porównaniu z kwotą przekazaną za rok 2022, chociaż liczba podatników, którzy przekazali darowiznę, zmniejszyła się o 21%.Zmiana zwiększająca wysokość podatku należnego z PIT z 1% na 1,5% weszła w życie 1 lipca 2022 r. Była to odpowiedź na apel m.in. samych organizacji pożytku publicznego, które obawiały się znacznego zmniejszenia wpływów w związku z obniżeniem podatków. Większość PIT-ów, z których odlicza się 1,5% podatku, dotyczy bowiem skali podatkowej, z której korzystają m.in. pracownicy i przedsiębiorcy.W tym roku najmniejsza przekazana kwota dla OPP wyniosła 1,20 zł, a przeciętna 121 zł. Z rozliczeń podatkowych za 2022 r. największe kwoty z tytułu 1,5% podatku trafiły na rachunki bankowe organizacji:Środki z tytułu 1,5 procenta należnego podatku z rozliczenia za 2022 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego, tak jak w roku ubiegłym, zostały przekazane na podstawie wniosków podatników zawartych w zeznaniach podatkowych składanych do urzędów skarbowych, zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, z tytułu: