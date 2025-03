Rozliczenie PIT. O tym pamiętaj, jeśli chcesz przekazać 1,5%

Chwila poświęcona tegorocznemu PIT-owi może zmienić czyjeś życie. 1,5% podatku brzmi niepozornie, ale stoją za tym realne pieniądze, które mogą okazać się ogromnym wsparciem nie tylko dla dużych instytucji, ale też lokalnych inicjatyw czy nawet konkretnej osoby. Bez naszego działania jednak 1,5% przepadnie.

Kwota ta nie może przekroczyć 1,5% podatku należnego zaokrąglonego do pełnych złotych. Może być mniejsza, ale warto pamiętać, że po pierwsze – niewykorzystane pieniądze po prostu trafią do budżetu państwa, a po drugie – niestety nie można rozdzielić kwoty z 1,5% podatku na kilka OPP. Na jednej deklaracji możemy wskazać tylko jedną organizację – mówi Monika Piątkowska, doradca podatkowy w firmie e-pity.pl

Aby tego dokonać, podatnik, który rozlicza swój PIT, powinien we wskazanym polu podać numer KRS wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP) oraz kwotę jaką chce przekazać.

Czy przekazanie pieniędzy z tytułu 1,5% podatku to darowizna?

Podatnik może wskazać nie tylko wybraną OPP, ale nawet konkretny cel, na który mają być przekazane środki pochodzące z podatku. Bez względu jednak na to, czy wspieramy dużą organizację czy chorujące dziecko sąsiadów, kwoty przekazanej z tytułu 1,5% podatku, nie powinniśmy traktować jako darowizny z naszej strony. Środki te i tak nie trafiłyby z powrotem do naszej kieszeni. Do nas należy jedynie wskazanie, komu one powinny przysługiwać. Jedynym ograniczeniem ze strony ustawodawcy jest to, że powinny one trafić do organizacji pożytku publicznego – zaznacza Monika Piątkowska z e-pity.pl.

Transparentna pomoc

Dzięki temu, że środki trafią na rachunek organizacji pożytku publicznego, mamy pewność że wydatkowanie ich będzie transparentne. OPP mają obowiązek działania w sposób przejrzysty, tak więc przekazane środki będą wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. To godna zaufania forma pomocy. Warto ją wykorzystać, aby wesprzeć bliską nam osobę, instytucję czy ideę. Pieniądze pochodzące z naszych podatków mogą okazać się potrzebne w lokalnych społecznościach, których jesteśmy częścią. Możemy im pomóc, nie wyciągając środków z własnego portfela – uwrażliwia Monika Piątkowska z e-pity.pl.

Tych kilka minut jest na wagę złota (a właściwie złotych). Składając roczne zeznanie podatkowe, nie tylko mamy pewność, że wszystkie rubryki zostały wypełnione prawidłowo, ale również mamy na swoim koncie dobry uczynek – podsumowuje Piątkowska.

Przekazanie wsparcia jest proste. Może to zrobić każda osoba fizyczna, która odprowadza podatek dochodowy, w tym emeryci i renciści. Aby tego dokonać, podatnik, który rozlicza swój PIT, powinien we wskazanym polu podać numer KRS wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP) oraz kwotę jaką chce przekazać.A co, jeśli zostawimy rubrykę pustą? Organizacja nie będzie wybierana, np. losowo. W przypadku braku działania z naszej strony niestety nikt nie otrzyma potrzebnej pomocy. Środki zostaną przekazane do budżetu państwa.Organizacje pożytku publicznego z naszego miasta / województwa, które potrzebują naszego wsparcia możemy znaleźć w Bazie OPP przygotowanej przez e-pity.pl. Jest zgodna z aktualnym wykazem organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2024 rok.Jeśli poświęcimy kilka minut więcej na samodzielne uzupełnienie rubryki dla OPP, możemy realnie zmienić czyjeś życie.