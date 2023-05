Rekordzista dopłacił ponad milion złotych składki zdrowotnej

22 maja upłynął termin rozliczania się przedsiębiorców z rocznej składki zdrowotnej za 2022 rok. Według danych ZUS-u rekordzista musiał dopłacić z tego tytułu aż 1,06 mln złotych. Z kolei najwyższa kwota zwrotu, o którą wnioskował podatnik, wyniosła 4,41 mln złotych.

Zatwierdzenie dokumentów tylko do 1 czerwca

Po raz pierwszy w historii przedsiębiorcy opłacali składkę zdrowotną na podstawie osiąganego dochodu, przez co nabrała ona cech kolejnego podatku dochodowego. Obecnie wielu z nich czeka na wniosek o zwrot składki zdrowotnej. Pieniądze na ich kontach powinny się pojawić do 1 sierpnia, o ile nie mają oni żadnych zadłużeń.Warunkiem otrzymania zwrotu środków jest prawidłowe wypełnienie wniosku RZS-R . ZUS automatycznie wystawia taki dokument, a zadaniem podatnika jest sprawdzenie poprawności danych w nim zawartych – zwłaszcza numeru rachunku bankowego, na który miałyby zostać przekazane pieniądze – i zatwierdzenie dokumentu.Obecnie ZUS wystawił już prawie 1,3 miliona takich wniosków, a wróciło do niego tylko 436 000. Łączna kwota nadpłat, o zwrot których wnioskowali przedsiębiorcy, wyniosła ponad 823 miliony złotych. Jak widać, pierwsze historyczne rozliczenie składki zdrowotnej generuje dość spore kwoty zarówno po stronie dopłat, jak i po stronie zwrotów. Warto nie zwlekać ze złożeniem deklaracji, aby mieć pewność, że należne środki wrócą w wyznaczonym przepisami terminie.