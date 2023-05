1,4 mln przedsiębiorców może liczyć na zwrot pieniędzy ze składki zdrowotnej. Na ich profilach na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) udostępniony jest wniosek o zwrot nadpłaty. Wysłało go już 360 tys. płatników, a do zwrotu mają w sumie 665 mln zł.

Przeczytaj także: Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej: przedsiębiorco, sprawdź numer rachunku w ZUS!

Wniosek o zwrot nadpłaty wyślij do 1 czerwca

Jeśli przedsiębiorca nie złoży takiego wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej do 1 czerwca, to ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika do końca 2023 r., a nie do 1 sierpnia, jak to ma w przypadku gdy przedsiębiorca samodzielnie złoży taki wniosek w terminie. Zwrot nastąpi o ile KAS nie przekaże informacji o rozbieżnościach w dokumentach przekazanych do ZUS-u i urzędu skarbowego dotyczących formy opodatkowania i wysokości przychodów lub dochodów – tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Nie rozliczyłeś? Zrób to teraz

Kliknij, aby powiekszyć fot. kange_one - Fotolia.com Wniosek RZS-R o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej - kiedy i jak wysłać do ZUS? Przedsiębiorcy mają czas do 1 czerwca na zweryfikowanie, podpisanie i odesłanie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej (RZS-R), który znajduje się na ich profilu na PUE. Jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku do 1 czerwca, to ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika do końca 2023 r., a nie do 1 sierpnia, jak to ma w przypadku gdy przedsiębiorca samodzielnie złoży taki wniosek w terminie.

Jak wyliczana jest składka zdrowotna?

Do 22 maja część przedsiębiorców musiało złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok.Jak wynika z danych ZUS po sporządzeniu dokumentów rocznego rozliczenia składki zdrowotnej około 1,4 mln płatników może liczyć na zwrot nadpłaty. Teraz ruch po ich stronie.który znajduje się na ich profilu na PUE. Następnie ZUS, zgodnie z przepisami, do 1 sierpnia przekaże nadpłatę na rachunek bankowy, zapisany na koncie płatnika.W sytuacji, gdy płatnik składek z różnych przyczyn nie mógł złożyć do ZUS-u rocznego rozliczenia składki zdrowotnej w terminie do 22 maja br., to może jeszcze przekazać ten dokument nie później niż do 30-31 maja br. Musi jednak pamiętać o tym, że jeśli przysługuje mu kwota do zwrotu to do 1 czerwca powinien zatwierdzić i odesłać przez PUE ZUS przygotowany wniosek o symbolu RZS-R, który dostępny będzie w dokumentach roboczych.Natomiast opłacenie składek po terminie wiąże się z koniecznością naliczenia odsetek za zwłokę - jeśli przekraczają kwotę 34,90 zł.Od 1 stycznia 2022 r. podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest zależnie formy opodatkowania i rodzaju pozarolniczej działalności. Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność i, która opłaca podatek w formie ryczałtu lub na zasadach ogólnych (podatkiem liniowym lub według skali podatkowej) ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Służy ono temu, aby ustalić składkę zdrowotną za dany rok na podstawie przychodów lub dochodów w nim osiągniętych.