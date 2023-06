Wielu przedsiębiorców czeka obecnie na zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej. Powstaje jednak pytanie, czy środki, które oddaje ZUS, powinny zostać uznane za przychód przedsiębiorstwa. Ekspert z inFaktu wyjaśnia, że wszystko zależy od wybranej metody rozliczania podatku.

Skala podatkowa

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com Czy zwrot nadpłaty składki zdrowotnej jest przychodem podatkowym? Czy środki, które oddaje ZUS jako zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej, powinny zostać uznane za przychód firmy? Wszystko zależy od formy opodatkowania stosowanej przez przedsiębiorcę. Podatnicy rozliczający składkę za rok 2022 na zasadach skali podatkowej nie muszą niczego robić. Zwrot nie spowoduje powstania przychodu ani nie będzie wymagał korekty kosztów. Sprawa komplikuje się jednak w przypadku podatku liniowego i ryczałtu.

Komplikacje na liniówce

Co z ryczałtowcami?

Podsumowując: podatnicy, którzy mogli odliczyć składkę zdrowotną od podstawy opodatkowania lub zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodu, muszą uwzględnić możliwość ujęcia jej jako przychód w przypadku zwrotu nadpłaty.

Najprostsza sytuacja zaistnieje u podatników rozliczających składkę zdrowotną za rok 2022 na zasadach skali podatkowej.– tłumaczy Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.W przypadku osób rozliczających się metodą podatku liniowego sytuacja nie jest tak jednoznaczna. Będą oni mogli zaliczyć składkę zdrowotną do kosztów uzyskania przychodu lub odliczyć ją od dochodu, czyli od podstawy opodatkowania.– tłumaczy Piotr Juszczyk.– dodaje ekspert inFaktu.Jeśli natomiast podatnik odliczał składkę zdrowotną od podstawy opodatkowania, to również będzie musiał ją wykazać w podstawie opodatkowania, ale dopiero w składanym zeznaniu rocznym, a nie na bieżąco .Przedsiębiorcy korzystający z ryczałtu ewidencjonowanego w ubiegłym roku mogli odliczyć 50% zapłaconej składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania. Analogicznie, jeśli przedsiębiorca otrzyma teraz zwrot składki zdrowotnej za rok 2022 w składanym rozliczeniu rocznym w kwietniu 2023, będzie musiał wykazać ten zwrot w podstawie opodatkowania, ale zrobi to dopiero przy sporządzaniu zeznania rocznego, czyli w kwietniu przyszłego roku.